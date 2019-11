«Ikke mistanke om noe kriminelt» eller «personlig tragedie» har lenge vært kodespråk i norske medier når det egentlig er snakk om selvmord.

Hvert år dør mellom 500–600 mennesker i Norge av selvmord, og det er dermed en vanligere dødsårsak enn for eksempel trafikkulykker. Selvmord er den vanligste dødsårsaken for menn under 25 år. Likevel rapporterer mediene sjelden om slike dødsfall.