Selv utenomjordiske mennesker kommer fra et sted. Fra en by, en familie, en oppvekst, et liv. Det var dette Prince Rogers Nelson ønsket å fortelle om da han i starten av 2016 bestemte seg for å skrive sine memoarer sammen med den ukjente forfatteren Dan Piepenbring.

28 håndskrevne ark var alt 57-åringen rakk. 21. april 2016 ble Prince funnet død i sitt hjem Paisley Park i Chanhassen i utkanten av Minnesota. En utilsiktet overdose av det syntetiske opioidet fentanyl rev ham bort.