Høstutstillingen har fått sin renessanse. Der det for ti-tyve år siden var vanlig blant fagfolk å forakte den juryerte utstillingen med røtter tilbake til 1884, er i dag de fleste enige om at den har sin berettigelse. Begrunnelsen er som regel mangfoldet.

For min del vil jeg legge til årstiden. Det er rett og slett ganske trivelig å vandre fra Slottsparken inn i salene på Kunstnernes Hus en septemberdag for å se hva norske kunstnere holder på med for tiden.