Forlenget varetekt for A$AP Rocky i Sverige

A$AP Rocky, eller Rakim Mayers som han heter, var innblandet i et slagsmål i den svenske hovedstaden 30. juni. Deler av hendelsen ble filmet og er sett av millioner av mennesker i sosiale medier.

Rapperen hevder å ha handlet i selvforsvar, men fredag fikk påtaleansvarlig Daniel Suneson medhold i sitt krav om forlenget varetekt til 25. juli.

Under fengslingsmøtet, som gikk for lukkede dører, argumenterte Suneson med faren for at A$AP Rocky ville forlate Sverige dersom han ble løslatt, noe tingretten i Stockholm var enig i.

Pågripelsen av A$AP Rocky har fått stor oppmerksomhet, ikke bare i musikkmiljøet. Tre amerikanske kongressrepresentanter har sluttet opp om en protestaksjon for å få ham løslatt, og det samme har USAs tidligere ambassadør i Sverige, Mark Brzezinski.

Realitystjernen Kim Kardashian har også engasjert seg, og på Twitter har hun takket president Donald Trump, hans svigersønn og rådgiver Jared Kushner og utenriksminister Mike Pompeo for bistand.