Da det ble kjent at Elena Ferrantes suksessromaner om Lila og hennes briljante venninne Elena skulle bli filmet, var det all grunn til å undre over hvilken type serie italienerne skulle lage.

Kom serieskaper Saverio Costanzo til å tolke materialet, spinne nye historielinjer og lage sin egen versjon av Napoli-kvartetten, eller ville han bare filme bøkene slik de er lagt ut med tilbakeskuende blikk på oppvekst, liv og vennskap i Napolis gater? Costanzo gikk for det siste, og lyktes etter min mening maksimalt i sesong 1.