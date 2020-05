Viaplays nye skandithriller Maskineriet åpner med at familiefaren Olle våkner i en bil på fergen mellom Sandefjord og Strømstad. Ved siden av ham ligger en balaklava, en pistol og en veske med penger. Vesken er like full som minnet hans er tomt, men Olles instinkt skriker at han må rømme.

Behovet blir presserende da fergen drar tilbake og politiet skal ha ID og foto av alle passasjerene. Det har nemlig skjedd et stort pengeran i Sandefjord. Olle klarer i løpet av noen hektiske minutter å rømme, hoppe over ripa og stjele enn vannscooter fra en fjordturist. Puh! Men hva har skjedd? Hvem er Olle, hva har han gjort – eller ikke gjort – og hvem eier millionene?