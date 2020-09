Filmanmeldelse: Følg en ung muslims gryende radikalisering

En både sterk og frustrerende skildring av en ung tenåring som omfavner ekstrem islamisme.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Brødreparet Jean-Pierre og Luc Dardenne har gitt oss noen av de sterkeste bildene fra den moderne europeiske arbeiderklassen på film. De har stort sett holdt seg til den hvite underklassen, og har så langt unngått den lett antennelige debatten om innvandring i hjemlandet Belgia.

Unge Ahmed representerer derfor et lite veiskille der vi får følge en ung belgisk muslims gryende radikalisering. Den som håper på et innlegg som er enkelt å plassere i den offentlige debatten, vil bli skuffet. Her er ingen psykologiske forklaringer eller systemkritikk.