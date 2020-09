«Schitt’s Creek» gjorde rent bord i Emmy-utdelingen – «Succession» ble beste drama

Den canadiske komiserien «Schitt’s Creek» vant alle priser i kategorien «komedie» da årets Emmy-utdeling gikk av stabelen natt til mandag.

Catherine O'Hara ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komedie for rollen i «Schitt’s Creek». The Television Academy / ABC Entertainment via AP / NTB

NTB

21. sep. 2020 06:40 Sist oppdatert nå nettopp

Eugene Levy (t.v.) vant prisen for beste mannlige skuespiller i en komedie for innsatsen i «Schitt’s Creek». Sønnen Daniel Levy (t.h.) sikret seg også prisen for beste birolle og manus. The Television Academy / ABC Entertainment via AP / NTB

Komiker Jimmy Kimmel leder Emmy-sendingen fra en tom sal i Los Angeles, som fortsatt er under streng restriksjoner. The Television Academy / ABC Entertainment via AP / NTB

Den første prisen i Hollywoods første store prisutdeling etter at pandemien rammet gikk til Catherine O'Hara. Hun ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komedie for rollen i «Schitt’s Creek».

Netflix-komedien følger en familie som havner i økonomisk krise og tvinges til å flytte.

Neste pris gikk til O'Haras kollega Eugene Levy, som fikk prisen for innsatsen i samme serie. Levy sa det var ironisk at «den rareste rollen» han hadde spilt noen gang ga en Emmy.

– Jeg må seriøst stille spørsmål ved hva jeg har gjort de siste 50 årene, sa han i takketalen på videolink.

Like etter ble serien også tildelt prisen for beste manus og sikret seg også den gjeve prisen for beste komiserie. «Schitt's Creek» hanket også inn prisen for beste kvinnelige og mannlige birolle og sikret seg hele ni priser på Emmy-utdelingen.

«Succession» beste drama

Det var ingen røde løpere under årets Emmy-utdeling, som er TV-bransjens svar på Oscar-showet. Komiker Jimmy Kimmel ledet sendingen fra en tom sal i Los Angeles, en by som fortsatt er under strenge restriksjoner, og de nominerte hadde på forhånd fått tilsendt kameraer for å kunne delta direkte.

Prisutdelingen kommer etter noen måneder hvor TV-serier har betydd ekstra mye for mange.

Dramaserien «Succession», som handler om familiekonflikter og maktkamp i et medieimperium, ble kåret til beste drama, og serieskaper Jesse Armstrong brukte anledningen til å rette et stikk mot president Donald Trump og det Armstrong omtalte som elendig håndtering av pandemien.

Jeremy Strong fikk prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie for rollen i «Succession».

Prisen for beste birolle i en dramaserie gikk til Billy Crudup i «The Morning Show» og Julia Garner for rollen i «Ozark».

Superheltserie til topps

Den mørke satiren «Watchmen» sikret seg på sin side prisen for beste miniserie i tillegg til flere andre priser.

Serien som sendes på HBO, var en av årets storfavoritter med hele 26 nominasjoner. I alt ble serien tildelt elleve priser i ulike kategorier, blant annet for beste mannlige og kvinnelige hoved- og biroller og for spesialeffekter.

Den gjeveste prisen var likevel prisen for beste miniserie, som «Watchmen» vant i konkurranse med «Little Fires Everywhere», «Mrs America», «Unbelievable» og «Unorthodox».

I kategorien beste talkshow var det «Last Week Tonight with John Oliver» i år som i fjor som ble hedret med en Emmy-pris. Oliver var blant flere av prisvinnerne som oppfordret amerikanere om å bruke stemmeretten i presidentvalget 3. november.

Det samme gjorde Mark Ruffalo, som vant prisen for beste mannlige hovedrolle i miniserie eller TV-film for innsatsen i «I Know This Much is True».