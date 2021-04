Raser over at kjendiser strømmer til Australia

Julia Roberts, Matt Damon, Ed Sheeran og en rekke andre superstjerner har reist til et korona-fritt Australia. Samtidig får landets egne statsborgere ikke komme hjem.

Den britiske musikeren Ed Sheeran (30) har vært i Australia det siste året. Det samme har de amerikanske Oscar-vinnerne Julia Roberts (53) og Matt Damon (50). Foto: Reuters og AP

Ingrid Åbergsjord

3. apr. 2021 21:13 Sist oppdatert 35 minutter siden

Halve Hollywood ser ut til å ha flyktet til Australia midt under pandemien, skriver BBC.

Det startet med skuespiller Zac Efron. Så fløy Hollywood-stjernen Mark Wahlberg over, Matt Damon ankom, og et titall andre kjendiser fulgte etter. De bosatte seg midlertidig i Australia, et land mange ser på som en korona-fri idyll.

Nesten smittefritt

Australias pandemihåndtering regnes som en suksesshistorie. Landet er nesten virusfritt.

Dermed kan innbyggerne fritt nyte strender, barer og nattklubber.

En av årsakene til de lave smittetalene er at myndighetene var tidlig ute med å stenge grensene da pandemien startet. Det betyr at folk som ikke bor i Australia, kun har fått slippe inn i spesielle tilfeller, skriver NTB.

Men en annen konsekvens av de strenge reglene, er at minst 40.000 australiere fortsatt er strandet i utlandet, ett år etter at pandemien startet.

Da skaper det ekstra uro og frustrasjon at Hollywood-stjerner får reise inn i landet. Myndighetene kritiseres nå for å operere med en «dobbelt standard». En for rike kjendiser, og en for alle andre.

Her er noen av de utenlandske kjendisene som har vært i Australia det siste året. Øverst fra venstre: Natalie Portman (39), Tom Hanks (64) og Awkwafina (32). Nederst fra venstre: Mark Wahlberg (49), Rita Ora (30) og Zac Efron (33). Foto: AP og Reuters

Dyr innreise

BBC har snakket med et ektepar fra Australia som har vært korona-fast i Storbritannia i nesten ett år. Pensjonistparet i 70-årene var på ferie der da pandemien brøt ut. De er kritiske til at australske myndigheter ikke har hjulpet dem hjem.

For pensjonister eller statsborgere med vanlig inntekt, er det både dyrt og vanskelig å organisere en hjemreise til Australia. En flybillett fra Storbritannia til Australia kan koste mellom 3000 og 15.000 australske dollar (mellom 19.500 kr og 98.000 kr).

Det er også obligatorisk å måtte betale for karantenehotell ved ankomst. Det koster fra 3000 australske dollar (19.500 kr) pr. person.

Regjeringen svarer på kritikken ved å vise til at de har organisert over 100 hjemflyvninger, inkludert 20 i år.

Kjendis-rush

De fleste av superstjernen er i Australia for å jobbe. Regjeringen har blant annet lokket til seg utenlandske filminnspillinger ved å tilby produksjonsselsapene skattelettelser.

I sosiale medier har man kunnet se de utenlandske kjendisene nyte livet i Australia på fritiden. Den britiske skuespilleren Idris Elba har vært på konsert, mens skuespiller Chris Pratt festet på et hotell.

Også superstjerner som opprinnelig er fra Australia, har tatt turen hjem.