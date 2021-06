Ny dokumentar om a-ha viser store konflikter. Truet med å sparke Waaktaar-Savoy.

Under arbeidet med låten «Foot of the Mountain» truet Morten Harket og Magne Furuholmen med å sparke Paul Waaktaar-Savoy fra a-ha, ifølge en ny dokumentarfilm.

Magne Furuholmen (til venstre), Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy under a-has konsert i Oslo Spektrum i 2018. Foto: Berit Roald / NTB

9 minutter siden

Dagbladet har sett «a-ha The Movie» i forkant av helgens verdenspremiere under Tribeca-festivalen i New York.

Ifølge avisen nådde konfliktene i bandet en topp da manager Harald Wiik foreslo å sette sammen et vers av Magne Furuholmen og et refreng av Paul Waaktaar-Savoy.