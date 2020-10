Åpning av Oslo World: «Viser til fulle hvilken verden Oslo har å by på»

Verdig festivalåpning med solidaritet på programmet.

Arild R. Andersen

8 minutter siden

Festivaler med internasjonale ambisjoner lever et vanskelig liv for tiden. Oslo World har det ekstra vrient. Den har for vane å bringe store verdensartister hit, men i år står pandemien i veien. Derfor har man et program med artister bosatt i Norge.

Dette viser til fulle hvilken verden Oslo og landet for øvrig har å by på.