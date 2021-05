Ny forskningsstudie: Musikk demper korona-fortvilelsen best

Din favorittartist på øret danker ut både Netflix-maraton, løpeturer, oppussing og matorgier som psykologisk selvhjelp i krisetid.

Håkan Hellstrøm har måttet avlyse sine planlagte storkonserter i Gøteborg to år på rad, men å høre svensken på hjemmestereoen eller i hodetelefonene kan løfte humøret. Foto: Pontus Lundahl, TT Nyhetsbyrån, NTB

18. mai 2021 08:59 Sist oppdatert nå nettopp

Har du erfart at bomullen letter fra hodet når du hører musikk? At tunge tanker kan kveles med klimpring på gitar?

Det er godt dokumentert at musikk kan lindre psykiske problemer, som angst og depresjon.

Men hvilken betydning har lytting, sang og spill for psyken sammenlignet med annen aktivitet? Og hvordan virker musikken på oss under sosial isolasjon i krisetid?

Det ønsker et internasjonal forskerteam å komme til bunns i.

Koronerulling-konsert med Odd Nordstoga (t.v.) 26. mars 2020 ble sett av 70.000. Initiativtager Christer Falck til høyre. Foto: Heiko Junge, NTB

5.000 folk har talt

Elleve land har samarbeidet om en omfattende koronaundersøkelse. Data ble samlet inn fra 5.000 personer fra hele verden på sensommeren i fjor.

Forsøkspersonene ble først bedt om å gradere ulike mål for «mental velvære» for fritidssysler under koronapandemien. Eksempler på slike mål var å redusere stressnivå, bli underholdt, føle seg mer oppstemt og mindre ensom.

De ble deretter spurt om hvilken effekt ulike typer aktiviteter faktisk hadde for å oppnå de psykologiske målene. Ti aktivitetstyper skulle rangeres (se fakta). Eksempler er matlaging, oppussing, åndelig aktivitet, TV-serietitting, trening - og musikk.

Fakta Forskningsprosjektet «Help! I need somebody» Et samarbeidsprosjekt mellom universitet i elleve land, blant annet USA, Kina, Storbritannia, Spania, Mexico og Norge. Over 5.000 personer deltok i den nettbaserte undersøkelsen. Deltagerne ble bedt om å rangere ulike velværemål for den psykiske helsen, samt hvilken betydning ulike aktiviteter har hatt for dem under pandemien. Aktivitetene: Informasjonssøking (TV-nyheter, nettsurfing), underholdning (film, TV-serier, dataspill), musikk (både lytting, sang/spill), mat (både spise og lage), fysisk aktivitet, produktiv aktivitet (vasking, oppussing etc.), snakke med andre/sosialisere, hobby/kjæledyr samt åndelig aktivitet/mindfulness. Velværemål: Redusere angst/stress/sinne, føle seg glad/oppstemt, redusere ensomhet/føle fellesskap, avkobling fra krisen, kontakt med seg selv/indre ro («self-connection») Vis mer

Les også Ulike regler for butikker og arrangementer: – Kan ha anbefalt tiltak som ser ulogiske ut, sier FHI

Skjold mot mollstemte pressekonferanser

Da forskerne analyserte svarene, pekte én syssel seg ut.

Musikk trumfet alle andre aktiviteter for å føle mer oppstemt, redusere angst, stress og sinne, samt det noe diffuse målet «self-Connection».

Det siste handler om å finne en indre ro, ifølge forsker Jonna Katariina Vuoskoski.

– Det dreier seg om å vende fokuset innover, og koble seg fra omgivelsene, sier Vuoskoski, som er førsteamanuensis ved institutt for musikkvitenskap/RITMO ved Universitetet i Oslo. Hun har ansvar for den norske delen av undersøkelsen.

– Undersøkelsen viser at musikk har en kraftfull evne til å regulere følelsene våre.

Førsteamanuensis og musikkforsker Jonna Katariina Vuoskoski har analysert nordmenns aktiviteter under pandemien. Foto: Universitetet i Oslo

Slektskap med empati

Under punktet fellesskapsfølelse og mindre ensomhet, var det – ikke overraskende – sosial kontakt med andre folk som hadde best effekt. Tett fulgt av: musikk.

– Vi ser altså at musikk har en sosial dimensjon, selv når du bare lytter for deg selv, sier Vuokoski.

– Hva skyldes det?

– Vi tror at de psykologiske mekanismene ved musikk er relatert til empati. Hvis du er dyktig på å tolke og forstå andres følelser, er du også i stand til å tolke og leve deg inn i følelsene som ligger i tekst og musikk, sier hun.

Viggo Krüger, Pogo Pops-gitarist og musikkterapeut, synes ikke det er rart at musikken har løftet mange under koronaen. Foto: Privat

– Ville slitt mer med følelsene

Forskningsresultatene overrasker ikke Viggo Krüger. Han er musikkterapeut, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og leder for Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT). I tillegg er han gitarist i bandet Pogo Pops, som ga ut en rekke meget solide popplater på 1990-tallet.

– Jeg har hørt fryktelig mye på musikk dette året. Uten musikk tror jeg at jeg ville ha kjent meg tommere og slitt mer med følelsene, sier Krüger til Aftenposten.

Han bruker musikk aktivt når han er nedfor, føler seg utenfor eller ikke helt påkoblet. Det har vært mange slike anledninger siden midten av mars i fjor. Gamle kjente som The Cure, The Smiths, Waterboys-klassikeren «The Whole of the Moon» har fått kjørt seg, men også nye musikk-bekjente fra Argentina, Uruguay og Brasil.

– Musikk er som en protese, et ekstra støtteapparat i liv. Og som musikkterapeut synes jeg det er gledelig at musikkens terapeutiske effekt er i ferd med å tas mer og mer inn i resten av samfunnet, som for eksempel helsesektoren, sier Krüger, som kan røpe en liten nyhet: Pogo Pops har vært i studio i koronaperioden, og planlegger en utgivelse i 2022.

Kanskje kan den skape oppstemthet og mer indre ro for noen.

Les også Denne låten sender Ingrid Olava tilbake til et sterkt fjortisminne

Billig selvhjelp

Forskningsartikkelen «Help! I need sombody ...» ble publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology for noen uker siden.

I Norge deltok 200 personer i undersøkelsen. De ble blant annet rekruttert via Facebook. Vuoskoski understreker at metodikken til en viss grad kan ha favorisert musikk som aktivitet – kjent som bias på forskerspråk. Musikkelskere var trolig mer villig til å delta enn andre.

Samtidig ble det brukt andre rekrutteringsmetoder i andre land. Og forskerne fant få forskjeller på tvers av land og kulturer. Hovedfunnet var de samme.

– Hva kan vi egentlig lære av dette?

– Mange har nok erfart at musikk hjelper når man føler seg nedfor, uten å være bevisst hvorfor. Nå har vi «hard evidence». Kanskje kan dette være hjelp til billig, enkel selvhjelp for noen, sier Vuoskoski.

Sondre Lerche var en av mange som holdt konsert på facebookgruppen Brakkesyke 2020. Foto: Morten Uglum

Virtuell konsert funker

Da pandemien satte en stopper for konserter og festivaler, tenkte bransjen nytt. Bare timer etter at restriksjonene kom våren 2020, oppsto for eksempel det nye digitale konsertlokalet Brakkesyke 2020 med daglig strømming av konserter på Facebook. Men hvor god erstatning er strømmekonserter egentlig for publikum?

Canadiske Dana Swarbrick er selv artist, og tar en doktorgrad ved institutt for musikkvitenskap, UiO. Hun har nylig gjennomført en studie om strømmekonsertenes effekt på folk. Et hovedfunn er at konsertene faktisk gir folk en følelse av sosial kontakt – selv om man sitter i sofaen hver for seg. Live-konserter hadde sterkere effekt enn forhåndsinnspilte konserter.

– Det er noe magisk ved å oppleve noe sammen med noen på samme tid. Selv om det bare foregår virtuelt, følte folk seg mer sosialt sammenkoblede på slike konserter.

Så nå kan konsertsommeren bare komme. Kanskje.