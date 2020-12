Bryan Cranston til Aftenposten: – Vi trenger realistiske skildringer av rettssystemet vårt

LOS ANGELES (Aftenposten): – Vi trenger realistiske skildringer av rettssystemet vårt, slår skuespiller Bryan Cranston fast. Han håper hans nye TV-serie kan bidra til nettopp dét.

I «Your Honor» spiller Bryan Cranston en samvittighetsfull dommer, som blir nødt til å bryte loven for å redde sønnen fra den visse død. Skip Bolen/HBO

Mari Glans-Doré

6. des. 2020 16:19 Sist oppdatert 7 minutter siden

I Bryan Cranston nye serie Your Honor blir seerne med inn i en skitten verden. Der er det vanskelig å skille mellom forbrytere, politi og påtalemyndigheter.

I kjølvannet av Black lives matter-demonstrasjonene, som har preget USA siden 2013, er det blitt vanligere med slike usminkede skildringer av lovens skyggesider. Dramaer som When They See Us og Seven Seconds er to eksempler. Lovecraft Country, Black-ish og Luke Cage er andre serier som har latt seg inspirere av mobiliseringen.