Nyinnspilling av 80-tallsklassikeren «Å være ung er for jævlig»

Det blir Viaplay som blir stedet for å se nyinnspillingen av boken «Å være ung er for jævlig» – som også ble filmatisert i 1981.

Slik ser «Vi barna fra Bahnhof Zoo» ut i 2020-tapning: Christiane F. (midten) spilles av Jana McKinnon. Dramaserien blir å se på Viaplay, og er et resultat av samarbeidet mellom blant andre tyske Amazon og Nent-gruppen. Foto: Handout

NTB

39 minutter siden

Det var i 1978 at tyske Christiane F. ble kjent gjennom den selvbiografiske boken «Christiane F – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo», skrevet av to Stern-journalister.

I likhet med den raskt følgende filmen skapte oppsikt og debatt med sin sterke og rått ærlige skildring av opprørske tenåringer i en verden av dop og prostitusjon.

Viaplay har døpt om den åtte episoder lange serien til en tittel som ligger nærmere originalen, «Vi barna fra Bahnhof Zoo» – som blir å se våren 2021. Jana McKinnon spiller hovedrollen som Christiane F., mens regien er ved Emmy-vinnende Phillipp Kadelbach, kjent for «Generation War».

– Christiane F. er en legende. Alle assosierer et eller annet med hennes navn, alle har en mening. På tidlig 80-tall åpnet Uli Edels ikoniske film en luke inn til et ukjent univers, som mange ikke visste at eksisterte. Men det universelle spørsmålet om å finne sin plass i livet er fortsatt en stor del av å være ung i dag. Det er akkurat dette som gjør serien så tidløs og grensesprengende, sier Kadelbach selv i en uttalelse.

I 1981-filmen var David Bowies musikk sentral, og han dukket selv opp – siden virkelighetens Christiane F. hadde vært på konsert med ham i Bowies Berlin-år. Bowie-musikken blir med inn i den nye dramaserien også.

Ifølge Nent-gruppen, som står bak Viaplay, gir serieformatets åtte episoder gir skaperne mulighet til å gå dypere til verks for å portrettere både de unge personenes opplevelser, samt foreldrene som ufrivillig og hjelpeløst opplever at barna sklir fra dem.