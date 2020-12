Chadwick Boseman briljerer i sin siste filmrolle, mens Viola Davis ypper til kamp om en Oscar.

Fakta Ma Rainey's black bottom Netflix, premiere 18. desember. Regi: George C. Wolfe. Med: Chadwick Boseman, Viola Davis, Colman Domingo, Glynn Turmann, Michael Potts. Drama. USA. Vis mer

Chadwick Boseman ble en global stjerne for sine rolle i Black Panther, men slo ut i full blomst lenge før det, i rollen som James Brown i Get On Up (2014). I den filmen utløste musikken uante dybder i skuespilleren.

En tilsvarende eksplosjon inntreffer i denne siste filmen han rakk å gjøre før han døde. Som karismatisk og selvdestruktiv trompetist, blir han her et naturlig midtpunkt, men får sterk konkurranse fra en annen Oscar-verdig rolle.