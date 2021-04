Dagens quiz søndag 25. april

Hva heter sjøruten i det nordlige Canada som Roald Amundsen (bildet) ble den første til å seile?

Roald Amundsen Foto: NTB

54 minutter siden

1. Hvilket land, som ikke lenger eksisterer, vant fotball-VM i 1954, 1974 og 1990?

2. Hvilken roman fra 1949 begynner slik: «It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen»?

3. Hvilken fisk har et himmellegeme i navnet og er verdens tyngste benfisk?

4. Hva heter den bløte osten som er laget av mozzarella og fløte?

5. Fra hvilken by kommer det albumaktuelle bandet Glasvegas?

6. Hvem ble 21. april den yngste manageren i Premier Leagues historie?

7. Hvilket land forbød i 1994 å klatre i fjell over 6000 meter, noe som har betydd at flere av dem ennå er ubesteget?

8. Den eviggrønne planten bergflette vokser naturlig i norske kyst- og fjordstrøk og er best kjent under et annet navn. Hvilket?

9. Hva heter de små, grønne vesenene som bor og arbeider i Fraggleberget i dukkeserien Fragglene?

10. Spaghetti alle vongole er en tradisjonsrik rett i det italienske kjøkken. Hva er vongole?

11. Hva heter sjøruten i det nordlige Canada som Roald Amundsen ble den første til å seile?

12. I hvilket århundre levde Aleksander den store?

13. Hvilken farge har det nedre feltet i Indonesias flagg?

14. Hvilken walisisk artist hadde i 1983 suksess med sangen «Total Eclipse of the Heart»?

15. … Mannen som skrev sangen, samt en rekke andre hits, døde nylig. Hva het han?

Svar:

1. Vest-Tyskland.

2. Nineteen Eighty-Four (George Orwell).

3. Månefisk.

4. Burrata.

5. Glasgow.

6. Ryan Mason (Tottenham).

7. Bhutan.

8. Eføy.

9. Doserne (doozers på originalspråket).

10. Skjell.

11. Nordvestpassasjen.

12. 300-årene f.Kr (356–323).

13. Det er hvitt.

14. Bonnie Tyler.

15. Jim Steinman.