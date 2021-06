Musikkanmeldelse: Den perfekte rockeplaten for 2021

Rise Against skriver slagord og de største refrengene. Nowhere Generation låter som et lydspor til tidsånden.

Chicago-bandet er tilbake med sitt niende album. Foto: Rise Against/Loma Vista Recordings

11 minutter siden

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn