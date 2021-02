Får 68 millioner for å spille inn Hollywood-storfilm i Norge

Kommer Tom Cruise tilbake?

Kulturminister Abid Raja sammen med skuespiller Tom Cruise som er i Romsdalen for å spille inn nok en utgave av Mission Impossible. Foto: Kulturdepartementet

3. feb. 2021 12:39 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor tilbrakte superstjernen Tom Cruise lang tid på Nordvestlandet for å spille inn den syvende Mission Impossible-filmen.

I dag kom pressemeldingen fra Norsk filminstitutt om at de tilbyr en refusjonsramme fra incentivordningen på 68.600.000 kroner til et filmprosjekt som går under det mystiske navnet Scorpio.

I tildelingen kommer det frem at søkeren er Truenorth Norway ved Per Henry Borch og produsenten er Paramount Pictures. Truenorth Norway er den norske linjeprodusenten som også sto også bak Mission Impossible 7.

VG slår i sin sak fast at filmen som går under tittelen Scorpio er del åtte av Mission Impossible-eventyret, og at Tom Cruise nok en gang velger Norge som innspillingssted.

Ifølge NFI legger Scorpio store deler av produksjonen til Norge.

– Etter seks år med incentivordning ser vi at Norge er blitt et svært attraktivt sted å produsere film og dramaserier. Det betyr at norske filmarbeidere og filmbransje leverer høy kvalitet – i tillegg til at vi kan by på spektakulær natur og trygge opptaksrammer, skriver Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, i pressemeldingen.

En film tar hele potten

Norsk filminstitutt opplyser videre at det kom inn 11 søknader i denne runden. Den totalt søkt refusjonsrammen var på 292,1 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2021 er det avsatt 68,6 millioner kroner til ordningen.

– Vi skulle gjerne ha tilbudt refusjonsramme til dem alle, men slik situasjonen er i dag er det altså bare budsjettmidler nok til det aller største prosjektet, sier Mo.

Den korte forklaringen på at en produksjon tar hele potten, er at Norsk filminstitutt ikke har noe tak på hvor mye hver enkelt produksjon kan få. Den produksjonen som rangerer høyest etter instituttet er ferdig med saksbehandlingen, får tilbud om full refusjon.

– Deretter går vi videre til neste prosjekt og til neste. Når det ikke er slik at nr. 1 tar hele rammen, blir det nok penger til flere tilskudd. I fjor ga vi til seks prosjekter. Det spesielle i år er altså at vi får inn en så stor produksjon at den tar hele rammen, forklarer Dag Asbjørnsen, som er seksjonsleder for internasjonale forhold ved Norsk filminstitutt.

Det er prosjektets budsjett for den norske delen av produksjonen som definerer beløpet som avsettes i refusjonsramme.

– Scorpio er den desidert største produksjonen vi fikk inn i søknadsbunken, og denne produksjonen rangerer derfor på førsteplass i vårt vurderingsskjema. De blir tilbudt refusjonsramme i henhold til søknad, sier Asbjørnsen.

Fakta Slik fungerer incentivordningen: Gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Produksjoner som får tilsagn på søknad, kan få refundert inntil 25 % av produksjonens godkjente kostnader i Norge. Kostnader som er påløpt i Norge og utbetalt til skattytere i Norge er grunnlag for beregning av refusjon til utbetaling. Kilde: NFI Vis mer

Vakte oppstyr i fjor

I fjor fikk Tom Cruise og filmteamet tillatelse til å filme i Norge under en global pandemi. Kulturminister Abid Raja omtalte tillatelsen som «en stor dag for norsk film og filmglade nordmenn».

Den syvende filmen fikk tilbudt en refusjon på opp mot 50 millioner kroner av kostnadene sine i Norge av Norsk filminstitutt.

Dersom det er det åttende kapitlet i Mission Impossible-serien som skjuler seg bak navnet Scorpio, blir det tredje gang Tom Cruise velger Norge som filmlokasjon. Første gang var med filmen Mission Impossible 6. Innspillingen resulterte i en spektakulær sekvens hvor filmens stjerne dinglet i en tynn tråd utenfor Prekestolen.