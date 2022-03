En virkelig fremmedkrigers historie blir høyst problematisk teater

Teaterforestillingen om en norsk fremmedkriger i Syria er svært spennende, men mangler kritisk distanse.

Ravdeep Singh Bajwa spiller fremmedkrigeren Tariq. Målet til forestillingen er kanskje å menneskeliggjøre krigerne. Men det gjøres neppe ved å ta deres historie for god fisk, mener vår anmelder.

Nå nettopp

Romanen «Dette livet eller det neste» ble en litterær begivenhet da den kom ut i 2017. Forfatteren Demian Vitanza hadde intervjuet en dømt, norsk fremmedkriger gjennom 100 timer i fengselet.

Forfatteren har anonymisert krigeren og satt ham i Halden istedenfor Fredrikstad. Men det som mest gjør det til en roman, er at man ikke kan stole på krigeren selv. Da han sto for retten i 2015, benektet han at han hadde vervet seg til IS. Han sa at han aldri ble med i en eneste gruppe, noe han gjentar i boken.