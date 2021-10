Streiken er over. Må avlyse likevel.

Nationaltheatret har avlyst fem forestillinger etter at kulturstreiken ble avsluttet. Det blir også færre forestillinger på Operaen frem mot jul.

Prøvene til juleforestillingen går utover andre forestillinger som Full spredning. Her er Herbert Nordrum, Trond Espen Seim og Tone Mostraum på scenen.

Nationaltheatret har igjen sendt ut meldinger til billettkjøpere om at de har avlyst forestillinger. Det skjer etter at streiken ble avsluttet mandag.

Kulturstreiken varte i syv uker og rammet 15 kulturscener. Mandag var folk tilbake i jobb. Flere teatre må likevel avlyse forestillinger. Nationaltheatret opplyser at de har avlyst fire forestillinger av Full spredning og en forestilling av Hamlet etter at streiken var over.