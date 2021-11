Kunst og kommers, hånd i hånd. Slik er Guttestreker blitt millionbutikk.

Det startet på et stuegulv i 2015. For to og et halvt år siden sluttet de i jobbene sine og satset for fullt på kunsten. I år omsetter kunstnerduoen Guttestreker for 10 millioner kroner.

Hverken Petter Malterud Grøndahl (t.v.) eller Christoffer Kroge Christensen har kunstutdanning.

Nå nettopp

– Vi har ansvaret for annethvert bilde. Den som har ideen får være regissør, mens den andre kan komme med innspill, skriver Christoffer Kroge Christensen i en e-post til Aftenposten.

Han og Petter Malterud Grøndahl utgjør kunstnerduoen Guttestreker.