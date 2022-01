Her er hele startfeltet til årets MGP: Både gamle travere og ferske fjes

NRK flesket til og presenterte mandag hele startfeltet for årets Melodi Grand Prix, som vil prege lørdagskveldene fremover: 21 artister og grupper i spennet fra rock, pop, country, opera og latina til EDM og heavy metal.

NTB-Gitte Johannessen

Nå nettopp

Her er både gamle artisttravere som Christian Ingebrigtsen og Mira Craig, som skal kappes mot sterke nykommere som «Idol»-vinner Mari Bølla (17), Lily Løwe og Daniel Lukas.

Sirkuset sparker i gang med den første av fire delfinaler førstkommende lørdag. Der byr NRK på én forhåndskvalifisert artist og fire som skal kappes om å få bli med videre.

Når siste delfinale er avholdt 5. februar vanker det Sistesjanse-sending 12. februar – før det blir stor finale 19. februar. Og da først er det en sjanse for at artistene skal få opptre med publikum i salen.

De forhåndskvalifiserte er Elsie Bay, som er det nye artistnavnet til Elsa Søllesvik fra Elsa & Emilia, Christian Ingebrigtsen, Subwoolfer med Keith & Jim, bandet Northkid med «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab om bord og «Stjernekamp»-populære Anna-Lisa Kumoji, som opptrer i sistesjanse-sendingen.

Disse ser du i første delfinale 15. januar

* Elsie Bay fremfører «Death of Us», som Elsa Søllesvik (25) har skrevet sammen med Jonas Holteberg Jensen og Andreas Stone Johansson. Søllesvik hadde med Elsa & Emilie låten «Run» med i «Skam», og har trådt til i MGP før med å skrive låten «Witch Woods» for Emmy i 2021. Hun konkurrerer med to låter i 2022, siden hun også har skrevet «Hammer of Thor» for sin konkurrent Oda Gondrosen. Fra Haugesund.

* Mira Craig (39) stiller med «We Still Here», som hun har skrevet sammen med Bård Berg og som er første singel ut fra hennes kommende album nummer syv. Skrev «Hold On Be Strong», som Maria Haukaas Mittet vant MGP med i 2008. Fra Oslo.

* Frode Vassel (40) synger «Black Flowers», som han skrev sammen med Benjamin Larsen, Niklas Rosström og Celine Alette Pedersen Breivoll. Han er koristen som har stått på Eurovision-scenen bak JOWST i 2017, Alexander Rybak i 2018 og Keiino i 2019, deltok i The Voice» i fjor vår og som nå tar skrittet frem i front i MGP-sammenheng. Fra Bergen.

* TrollfesT er festbandet som stiller med «Dance Like A Pink Flamingo», skrevet av bandmedlemmene Eirik Renton og Jostein Austvik. Karakteriseres som en folkmetall-oktett av NRK, mens de selv erklærer sin musikk for True Norwegian Balkan Metal. Stiftet i Oslo.

* Eline Noelia Myreng (22) synger «Ecstasy», skrevet med sin produsent Audun Agnar Guldbrandsen og Tea Meegaard. Startet tidlig og var å høre på kristenalbum og barneplater, men har nå gått Limpi-skolen og er snart klar med et større prosjekt. Fra Tønsberg.

Disse ser du i andre delfinale 22. januar

* Christian Ingebrigtsen (44) er tilbake på engelsk med «Wonder of the World», skrevet sammen med Michael Hunter Ochs og Henrik Tala. I MGP-sammenheng er han veteran etter å ha skrevet 2020-vinner «Attention» for Ulrikke Brandstorp og ytterligere fire låter som har tatt andreplass. Fra Oslo.

* Farida (31) med etternavnet Bolseth Benounis stiller med låten «Dangerous», skrevet med Rasmus Simon Vedvik Thallaug og Atle Pettersen, Peter Newman og Hannah Dorothy Bistow. Har vakt oppmerksomhet både hjemme og ute med låtene sine, og har varmet opp for Dua Lipa. Fra Hunndalen i Gjøvik.

* Steffen Jakobsen (31) er MGPs countryhåp og stiller med låten «With Me Tonight», skrevet av Mats William Wennerberg og Nicolai Herwell. Kom på tredjeplass i «Idol» i 2013. Fra Grimstad.

* Lily Løwe er artistnavnet til Lill Sofie Wilsberg (26), som går fra å være prisnominert kostymedesigner og makeupartist blant annet på «Rådebank», til å være artist med sans for Rammstein og Lady Gaga. Hun trår til med låten «Bad Baby», skrevet sammen med Trond Holter og Victoria Land, og Wig Wam-gitarist Holter entrer også scenen sammen med henne. Fra Eidsskog.

* Daniel Lukas (23) stiller med «Kvelertak», skrevet sammen med Are Næsset. Vant talentkonkurransen H&M Loves Music i 2019, og har tidligere vært å se i «MGPjr» og «Idol». Fra Oslo.

Disse stiller i tredje delfinale 29. januar

* Subwoolfer fremfører «Give That Wolf a Banana», der tekst og melodi er skrevet av Keith og Jim.

* Vilde Johannessen (25) stiller med låten «Titan», som hun skrev med Ben Adams og Sindre Timberlid Jenssen. Er Lipa-utdannet og har skrevet for andre artister, så vel som selv å varme opp for artister som Matoma, Röyksopp og Julie Bergan. Fra Tjøme.

* Sturla, med etternavnet Fagerli Larsen (27) konkurrerer med egenskrevne «Skår i hjertet». Kjent for poplåter på trøndersk vil han gjøre seg kjent for et større publikum. Fra Orkdal.

* Oda Gondrosen (25) med «Hammer of Thor», som Morten Franck, Elsa Søllesvik, Torgeir Ryssevik og hun selv har skrevet. Har vært å se i «The Voice» og «Idol» to ganger, der hun kom på tredjeplass sist gang.

* Mari Bølla (17) er musikkrealityveteran med deltagelse både i «Idol Junior» før hun ble tidenes yngste «Idol»-vinner som 15-åring. Nå fremfører hun «Your Loss», skrevet med Lars Horn Lavik og Morten Franck.

Deltagerne i fjerde delfinale 5. februar

* En av de få gruppene som stiller til start er Northkid, som altså er bandet til «Stjernekamp»-vinneren Bilal Saab (22) fra 2019. Låten er skrevet av bandets Helge Moen sammen med Alex Charles, Sandra Lyng og Jim Bergsted. Fra Alta og Hasvik.

* Alexandra Joner (31) er norsk-cubansk og stiller med latinlåten «Hasta La Vista», skrevet av Henrik Sæter og Jazara Aden Hutton. Kjent fra realityserier som «Dansefeber» så vel som «71 grader nord» og «Bloggerne» var hun første gang med i MGP i 2015.

* Musikalartisten Kim Wigaard (33) synger «La Melodia», skrevet med Marius Hagen, Karianne Sissener Amundsen og Ronny Janssen. Har vært med i «Idol» og «The Voice» og deltok i MGP i 2020 i selskap med Maria Mohn, men i år konkurrerer de mot hverandre.

* Maria Mohn (38) er både artist og sangpedagog, kjent for stemmen som er å høre i vokalgruppen Pust så vel som i Det Norske Solistkor. Synger låten «Fly», skrevet sammen med Einar Kristiansen Five. Fra Fredrikstad.

* Sofie Fjellvang (21) synger «Made of Glass», skrevet med MGP-kjenningen Kjetil Mørland. Hun sang seg i fjor til finalen i «The Voice». Fra Kristiansand.

Sistesjansen 12. februar

De tolv artistene som har røket ut gjennom de fire delfinalene får en ny sjanse til å sikre seg finalebillett gjennom «Sistesjansen». Første del foregår mandag 7. februar, uten liveopptredener, der fire artister skal stemmes frem. Disse fire opptrer på nytt lørdag 12. februar på en direktesending, der vinneren sikrer seg siste finalebillett.

* Anna-Lisa Kumoji (32) er forhåndskvalifisert til finalen, men får vise frem sin låt «Queen Bees» denne lørdagen. Den har hun skrevet sammen med Olli Äkräs, Alan Roy Scott og Elsbeth Rehder. Musikalartisten vant manges hjerter gjennom fjorårets «Stjernekamp»-sesong. Hun var også gullfinalist i MGP i 2019. Fra Asker/Drammen.