Da Russland angrep, dro den ukrainske journalisten til Norge: – Europa vil aldri bli det samme

– Putin er ikke bare en trussel mot Ukraina, men hele verden, sier den ukrainske journalisten Oleksandra Hrybenko (28). Hun har kjent russisk kontroll på kroppen hele livet.

Ukrainske Oleksandra Hrybenko flyttet til Norge denne uken. De neste årene skal hun ta doktorgrad ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.

3. mars 2022 21:12 Sist oppdatert nå nettopp

For én uke siden var Oleksandra Hrybenko hjemme hos sin mor i Odesa i Ukraina. På kvelden onsdag 23. februar skålte familien for fred og en trygg fremtid for landet. Grytidlig torsdag morgen våknet de til lyden av eksplosiver i det fjerne.

Et par dager etter er Hrybenko og mannen hennes i Oslo. Aftenposten møter 28-åringen på Oslo Met, der hun nettopp startet sin doktorgrad i journalistikk. Hun skal forske på sikkerhetssituasjonen til journalister i Ukraina.