«The Newsreader» er serien du trenger i tiltakshøytiden

Serien om en australsk TV-kanal i 1986 er strømmejungelens fineste skatt. «The Newsreader» er like mye deilig retrofest som dypt drama og hysterisk komedie.

Sam Reid spiller nyhetsjournalisten Dale Jennings i «The newsreader». Han lander i begivenhetenes sentrum da Melbourne opplever bombeterror i 1986.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

6 minutter siden

Dypt inne i strømmejungelen gjemmer en liten skatt av en serie seg. Der finner du seks episoder med det mest fengende mediedramaet siden Will McAvoy herjet med sine liberale monologer for snart et tiår siden.

«The Newsreader» er serien du trenger for å få hjemmekveldene til å gå litt fortere.