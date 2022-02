Hun setter norsk Spellemann-rekord

Marie Ulven, kjent som Girl in Red, kan vinne åtte spellemannpriser for musikkåret 2021.

11. feb. 2022 12:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Ganske f***ing kult!

I april i fjor slapp Marie Ulven – kjent som Girl in Red – sitt debutalbum «If I could make it go quiet». Anmeldelsene var gode, både hjemme og i utlandet. «Dette er en halvtime hvor Marie Ulven fester grepet om verden», skrev Aftenposten. Vi kåret det til 2021s beste, norske album.