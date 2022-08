Brenn er en perfekt vekkerklokke i den døsige sommervarmen

Øyafestivalen åpnet med et brak da rockebandet inntok Amfiet.

Eivind August Westad Stuen

Siri Øverland Eriksen Fotograf

10. aug. 2022 17:18 Sist oppdatert 10 minutter siden

Sola skinner og jeg er så glad, for nå er det igjen tid for Øyafestivalen. Boder med spennende mat, kald øl som bare venter på å bli lunken i svette hender, og selvfølgelig en flott lineup av spennende artister.

Tidlig ut kommer Brenn. De er en av ledestjernene i norsk rock for tiden, så det gir mening at de får æren av å åpne festivalens største scene. En viktig og symbolsk oppgave etter et par år med pandemi. Riktignok fikk vi en smak av festivalstemningen med fjorårets Øya Presenterer, men det er noe eget med å se glade mennesker svinse rundt hverandre i Tøyenparken i godværet. Spesielt til fet musikk.