Dagens quiz: Onsdag 25. mai 2022

Blant byene som ligger høyere enn 2000 meter over havet, er det to som har over fem millioner innbyggere. Hvilke to?

1. Hvilken kunstner ble verdensberømt da han i 1917 sendte inn et vanlig urinal til en utstilling i New York?