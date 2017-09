Stor interesse for Oslo-Filharmonien. Her inntar de Royal Albert Hall.

Den verdensberømte dirigenten Vasily Petrenko inntar podiet:

– Velkommen til London. Sjostakovitsj!

Her er det ikke tid til smalltalk. Prøvetiden er dyrebar. Han hever pinnen, og musikerne reagerer umiddelbart med Sjostakovitsj’ rå og gnistrende symfoni nr. 12, «Året 1917». Musikken er voldsom, slagverkerne i sitt ess fra sin opphøyde posisjon bakerst i orkesteret.

Denne uken toppet Oslo-Filharmonien sesongåpningen med konsert i Royal Albert Hall under promenadekonsertene i London.

Dette er 10. gangen orkesteret gjester verdens største klassiske musikkfestival, og OFO er et av de utenlandske orkestrene som har fått æren av å spille her flest ganger under The Proms.

Da Vasily Petrenko tok over som sjefdirigent, kjente kommentator Joacim Lund på en mild bekymring: – Petrenko er for sexy!

– Basser! Led oss, men ikke så høyt, befaler dirigenten. På de øverste galleriene titter folk med prøvepass nysgjerrig ned på orkesteret.

– Ikke noe publikum i verden kan sammenlignes med dette. Blodfansen står helt foran, sier cellist Bjørn Solum. Fagottist Per Hannisdal nikker bekreftende.

– Publikum er lydhøre og så interesserte. Det gir en egen stemning og fin atmosfære.

De 100 musikerne og støtteapparatet har reist til London med rutefly, mens de store instrumentene er fraktet i trailer. Via interne heiser er de løftet opp i salen fra kjellerdypet.

Også denne nordmannen drømte om å spille i Royal Albert Hall. 4000 innfløyede trøndere med ham. Gjett hvem!

Sjauer instrumenter på plass på scenen

– De er strenge i Albert Hall. Utfordringen er ofte at vi ikke kan plassere ting der vi vil, sier podieinspektør Atle Opem og bukserer flygelet på plass.

Sterke karer i svarte T-skjorter ruller inn digre instrumentkasser på scenen. Når musikerne kommer til orkesterprøven, er stoler, notestativer og dirigentens podium i skinnende messing på plass.

En intens kakofoni av oppvarmingslyder fyller den tomme salen med røde plysjseter. Musikerne gnukker og blåser frenetisk på instrumentene. Orkesteret ønskes velkommen til The Proms med praktiske instrukser.

– Ikke legg ut bilde av inngangspasset deres på sosiale medier. Husk: Ingen varme drikker på scenen!

Har stått i lang, lang kø for Oslo-Filharmonien

Køen snor seg utenfor Royal Albert Hall. Ståplassbilletter til enkeltkonsertene kan bare kjøpes på konsertdagen.

– Jeg har kølapp nr. 12. Billetten kostet bare seks pund, sier studenten Sin-Ya Chen fra Taiwan, som er på The Proms for første gang. Karen Baxter Rhoades har tatt turen fra Arkansas i USA, har sikret seg kønummer 14 og gleder seg til å oppleve Oslo-Filharmonien.

Inne er galleriene i ferd med å fylles opp før kveldens promenadekonsert. På gulvet foran scenen står hundrevis av «blodfans», så nær scenekanten at de nesten kan ta på musikerne.

Fakta: Oslo-Filharmonien Norges fremste symfoniorkester, med over 100 musikere

Vasily Petrenko er sjefdirigent og har kontrakt med orkesteret frem til sesongen 2019-20, da orkesteret fyller 100 år.

Spiller 60-70 konserter årlig i Oslo, hovedsakelig i Oslo Konserthus

Spiller musikk innen et bredt repertoar, ofte med internasjonalt kjente solister og dirigenter, og drar også på turneer i inn- og utland. (Kilde: OFO)

Bak scenen gjør musikerne seg klare. Siste sløyfe er knyttet, lakksko og konsertantrekk er hentet ut av kjolekassene. Musikerne tar en siste slurk av vannflaskene og entrer scenen til høylytt og dundrende applaus.

– Publikum er en del av konserten!

– Publikum er en del av konserten! Her er 7000 mennesker med på den samme opplevelsen. Og de er dønn stille. Kanskje bare én som hostet. Vi merket at alle var med, og det trigger oss! Med skinnende øyne forteller slagverker Christian Berg og kontrabassist Kjetil Sandum om løftet de får av å spille i Royal Albert Hall.

At akustikken i Oslo Konserthus ikke er optimal, er ingen hemmelighet. Mange musikere mener at det først er i utlandet at Oslo-Filharmonien klinger ordentlig godt.

David Pickard, direktør for the BBC Proms, svarer hvorfor Oslo-Filharmonien blir invitert igjen og igjen.

– Grunnleggeren av the Proms, Henry Wood, ville at konsertserien skulle reflektere «det beste innen klassisk musikk», og Oslo-Filharmonien er et av de fineste orkestrene i verden. Det er et privilegium for oss å ha dem på festivalen.

Musikerne har publikum rett under nesen

Konsertmester Elise Båtnes har tidligere opplevd litt av hvert fra det svært nærstående publikumet. Noen finner tiden egnet til en liten prat med henne midt under konserten.

– Det er et dilemma, men nå er avstanden litt større enn tidligere, nesten en meter, så det blir nok ikke så lett å prate i kveld, smiler hun.

Elise Båtnes tar det også med godt humør når publikum gir voldsom applaus når hun slår en tone på flygelet for at musikerne skal finstemme instrumentene.

– Dette skjer bare i Royal Albert Hall!

Proms-ritualene er mange, og de mest trofaste publikummerne, de såkalte «prommers», inntar hver konsertkveld sine faste ståplasser enten på gulvet eller oppe på galleriene, der det ikke er uvanlig med mat, drikke og pledd. Begrepet «promenadekonsert» stammer fra tiden da folk promenerte mens de hørte på musikken.

Fakta: The Proms BBC Promenade Concerts er en årlig, åtte uker lang sommer-konsertserie med klassisk musikk og andre forestillinger. Den pompøse konserten Last night of the Proms er lørdag 9. september.

Hovedsakelig fremført i Royal Albert Hall i London.

Verdens største festival for klassisk musikk.

Første gang arrangert i 1895 i Queen’s Hall. Flyttet til Royal Albert Hall etter at Queen’s Hall ble bombet i 1941 under annen verdenskrig.

Initiert av impresario Robert Newman og ledet av dirigent og komponist Henry Joseph Wood.

Målet var å nå et bredere publikum med klassisk musikk til en rimelig penge i en mindre formell atmosfære.

Verdens ledende orkestre og musikere deltar.

Over 90 forskjellige konserter blir holdt i Royal Albert Hall og Chelsea’s Cadogan Hall.

BBC tok over ansvaret for The Proms i 1927, og overfører konsertene på radio. (Kilde: BBC Proms og Wikipedia)

Instrumagic for flygelet

Solist Leif Ove Andsnes har et hemmelig våpen for å få ekstra god lyd i flygelet. En blå fløyelskoffert full av sylinderformede og firkantede duppeditter.

– Små klosser jeg setter på rammen på flygelet for å hjelpe klangen. Instrumagics, smiler han og forteller at hjelpemidlene er spesiallaget i Tyskland og alltid er med når han reiser fra konsertsal til konsertsal som solist. Å spille i Royal Albert Hall er stas også for ham.

– Det er alltid kult å spille her!

Musikerne er overveldet etter konserten, der de har følt seg som rockestjerner. Med lyden av tordnende applaus, rop og spetakkel i ørene pakker musikerne ned instrumentene og kan endelig puste ut. Slagverker Christian M. Berg konkluderer:

– Det trøkket du føler, det skal jeg ta med meg en god stund.

Dirigent Vasily Petrenko håper å ta med Oslo-Filharmonien tilbake i jubileumssesongen om to år. Han lar seg også inspirere.

– Oslo kan også ha en klassisk konsertserie à la The Proms. En uke med sommerkonserter er en drøm jeg har.