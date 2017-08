Lars Amund Vaage

Den vesle pianisten

Forlaget Oktober

Hvorfor skrives det så mye om å skrive? Er det fordi forfatterne mangler fantasi? Selv tror jeg det er en måte å slippe leseren inn på. En fortrolig henvendelse én til én.

Som tittelen antyder er det flere musikere enn forfattere i Lars Amund Vaages novellesamling Den vesle pianisten – men ett skrivende menneske er det blant dem. Novellen «Nitten år» handler om den umotiverte gymnaseleven Hallgeir, som mest av alt vil være usynlig. Eller danse. Kjøre bil.

Det er i det hele tatt litt vestlandsk taoisme over udugeligheten hans, noe nesten klokt:

«Han kunne ha pugga nokre franske gloser. Men han greidde ikkje samla seg om det. Ei vind kom gjennom hjernevindingane. Ingenting var det der, berre venting. Det var noko han venta på, noko han ikkje visste kva var, og gloser eller matematikk måtte ikkje koma i vegen. Skulearbeidet høyrde ikkje til i han når det heller ikkje fanst noko anna der. Han kunne ikkje sleppa skulearbeidet inn. Fordi han ikkje ville redusera den tomme plassen i seg.»

Samlingen er full av personer som søker stillhet, som forholder seg stille når de burde snakke, eller som snakker uten at ordene strekker til. Men bare i dette avsnittet kommer en forklaring på stillheten – som ikke bare er feighet, eller passiv aggresjon – men et ektefølt forsøk på å komme frem til noe.

For er det ikke sånn at stillhet i mange tilfeller er den eneste løsningen på et problem som ikke har noen løsning? Hvor det eneste man kan gjøre er nettopp å vente?

En av de viktigste grunnene til å skrive – og en av de største farene

Hallgeir sliter med å tilpasse seg. Til bygda han måtte flytte til for å gå på gymnas. Til de nye kravene som stilles der. Til jenter. Det eneste han muligens kan, er å skrive. Korte dikt.

Opprettholdelsen av «den tomme plassen» må være en av de viktigste grunnene til å skrive – og en av de største farene. Skriver man kort nok trenger man ikke forplikte seg til noe.

Det kan være en måte å holde seg åpen og nysgjerrig på – eller en måte å slippe å gi av seg selv.

Ungdomsnovellen «Nitten år» har liv, driv, sex, ungdommelig lidenskap og like ungdommelig apati. Den slipper meg inn i det skrivende i boken. Ganske hjelpsomt i en bok som handler såpass mye om ord.

Jeg skulle ønske den hadde kommet først, istedenfor den ganske tradisjonelle – jeg mener vel egentlig å si kjedelige – barndomsnovellen «Den bortkomne», om gutten Tomas som endelig får møte onkel Hans som har bodd i Amerika. Den er nok plassert der den er for å gi samlingen en løs sirkelstruktur fra barndom til voksenliv, frem til blikket tilbake på barndommen i samlingens siste novelle («Seint»).

Karakterene frykter intimitet – også med leseren

Tittelnovellen er også en dannelsesnovelle. «Den vesle pianisten» handler om Sigurd, som driver seg selv hardt og gir slipp, kjemper og gir opp, frem og tilbake, i et forsøk på å oppnå den uanstrengte flyten som utgjør både kunsten og livskunsten.

Dessverre fremstår Sigurd mer som et symbol for denne prosessen enn som et virkelig menneske.

Andrepersonsnovellene «Tidleg» og «Midt på dagen» begynner nærmest som lyriske essays om tidspunktene på dagen nevnt i tittelen, og om de tilsvarende punktene i livet, men er hverken skarpe nok som essays eller forløste nok som noveller til å lykkes.

Ved siden av «Nitten år» setter jeg en knapp på novellen «Gjesten» som samlingens sterkeste. Den forteller rørende om et mislykket første ekteskap og utfordringene ved et nytt samliv.

Det er i det hele tatt vanskelig å bli fortrolig med personene i Den vesle pianisten. De frykter intimitet. Ikke bare med hverandre, men tilsynelatende også med leseren.

Hvorvidt man engasjerer seg som leser, beror på om man har et like resignert forhold til avstanden mellom mennesker som novellekarakterene, eller om man ønsker denne avstanden dekket vegg til vegg av utilstrekkelige ord.