Aslak Nore

Ulvefellen

Aschehoug

Mye av spenningsromanens tiltrekningskraft ligger i den moralske ambivalensen, det porøse skillet mellom sannhet og løgn, edle og forræderiske motiver. Og noe av det mest interessante ved Aslak Nores krigshistoriske thriller er nettopp påvisningen av hvor flytende politiske og ideologiske overbevisninger kan være.

I en verden der ingen i utgangspunktet er til å stole på, er det de dulgte psykologiske prosessene som råder grunnen og blir utslagsgivende for de ulike aktørenes handlinger.

Rakettprosjekt

Aschehoug

Ulvefellen er et djervt, men ikke udelt vellykket forsøk på å skildre Det tredje riket innenfra. Den eventyrlystne Oslo-mannen og forhenværende OL-seileren Henry Storm, oppflasket på anti-bolsjevisme, melder seg som frontkjemper. Forferdet over ugjerningene han observerer i øst-Ukraina, mister han imidlertid raskt troen på den nazistiske sak, og tilbake i det okkuperte Norge øyner han muligheten for å bidra på alliert side.

Mange viderverdigheter senere befinner han seg i sin gamle studieby Berlin med det mildt sagt krevende siktemål å avsløre et topphemmelig rakettprosjekt på Østersjøkysten som kan få avgjørende innvirkning på krigens utfall.

Storagent

Etterretningsoffiseren Werner Sorge blir smått om senn klar over hva hans gamle seilerkonkurrent har fore, og setter opp en felle for ham -- tittelens ulvefelle. Åtet er -- hva annet? -- en vakker kvinne, nærmere bestemt et medlem av polske motstandsbevegelsen som bytter dødsstraff mot det å å bidra til Storms fall.

Sorges underliggende hensikt er å identifisere en britiskkontrollert storagent som han håper Storm skal kunne føre ham til. Dermed er spillet i gang, og Nore skal ha honnør for spissfindige intrigevendinger og en velsmurt dramaturgi selv om det går vel fort i svingene iblant og den språklige logikken brister i formuleringer som "omtrent på slaget 0900".

Skoleflink

Under de leservennlige spenningstrukturene støter vi på problemer av et tyngre kaliber. Omfattende og litt skoleflinke redegjørelser for interne stridigheter nazi-koryfeene imellom, portretter av den byråkratisk anlagte massemorderen Himmler, av den forblindede teknokraten Wernher von Braun, V2-rakettens far, et sveip innom Goebbels og folkeforføreren Hitler i egen maniske person - alt dette har nok en viss dokumentarisk verdi. Da det skorter mer på det dikteriske i betydningen nye erkjennelser. Det er som om alle disse skikkelsene allerede er overeksponerte slik at de og de nidkjære håndlangerne deres med dem fremstår som tomme skall, nærmest karikaturer av seg selv.

Kanskje skulle Nore i langt større grad ha løsrevet seg fra kildematerialet og gitt seg den frie fabuleringen i vold. Eller så kan en være fristet til å trekke den freidige konklusjon at 72 år etter fredsslutningen er andre verdenskrig uttømt som studieobjekt for både faghistorikere og skjønnlitterære forfattere.