Rita Paramalingam: Retningsløst portrett av en tenåringsjente

Rita Paramalingam

La meg bli med deg

Roman

Oktober

«Hver dag våkner jeg uten å vite hva jeg skal gjøre.» En hjerteskjærende presis innrømmelse fra Lara, fortelleren i Rita Paramalingams debutroman La meg bli med deg.

Innrømmelsen kommer sent i boken, etter at hun har rømt fra en uutholdelig hjemmesituasjon. Men hun kunne ha sagt det samme når som helst tidligere. Som tittelen også antyder har vi å gjøre med en ganske passiv og retningsløs romanperson. I og for seg ikke problematisk.

Jeg skulle bare ønske at romanen visste bedre hva den ville med Lara enn Lara selv gjør. La meg bli med deg virker først til å være én slags bok og så en annen og så en tredje.

Vanskelig å være ung

I begynnelsen blir bestevenninnen Signe, gutteaktig med kortklipt hår, angrepet av en gjeng gutter som tror de er kjærester. Lara gjør ingenting da Signe blir slengt i bakken og får sjokolademelk helt over hodet sitt – en drikk vi (i alle fall min generasjon) er oppdratt av Fucking Åmål til å tolke som et symbol på kjærlighet mellom jenter.

Dette er altså en roman om at det fortsatt er vanskelig å være ung og lesbisk! Resten av romanen, trodde jeg, skulle dreie seg om hvordan Lara sviktet sin elskede da det gjaldt.

Men Signe flytter i det sommerferien begynner og vi ser ikke noe til henne på lenge. Moren reiser av gårde med kjæresten Lars. Lillebror Felix drar på hyttetur med en klassekamerat. Lara er hjemme alene med bare et par hundrelapper å leve på.

Rørende ungdomsportrett

Resten av romanen kunne godt handlet om bare denne sommerferien. Den kunne vært fylt av minnene hennes om Signe og broren og den vanskelige moren. Og av mørke, ensomme refleksjoner som denne: «Jeg har vurdert om jeg i det hele tatt trenger å spise, men jeg tenker mer når jeg ikke spiser, jeg blir mer lei meg, og jeg har ikke lyst til å tenke, jeg har ikke lyst til å være lei meg. Det er ingen nytte i å tenke eller være lei seg.» Og av de meningsløse gjøremålene hun fyller dagene med, som å stå foran verandavinduet med et glass vann og vente på å måtte tisse.

Dette er et rørende portrett av en tenåringsjente som har lært akkurat nok om livet til å overleve, men ikke nok til å fylle det med noe meningsfullt. En jente såpass skadet av oppveksten at hun ikke våger å forvente noe av noen. Minst av alt av seg selv. En jente som ikke har stort annet å ta seg til enn å holde ut.

Uten å røpe mer om det som skjer: Laras liv blir enda vanskeligere – og det blir en annen slags roman igjen.

Boken gir i det hele tatt inntrykk av å være de sporadiske dagboksopptegnelsene til en tenåringsjente som har språket, men ikke så mye annet, i sin makt.

Kanskje er det nok?

Kanskje handler romanen om de menneskene her i verden som ikke har annet å håpe på enn flukt?

Allikevel skulle jeg ønske at forfatteren hadde forpliktet seg til ett eller to av de lovende elementene i boken, for eksempel det uklare vennskapet med Signe, det vakre bror-søster-forholdet og den ensomme sommerferien. Da kunne spenningen mellom det naivt ungdomsromanaktige ved fortellerstemmen og den voksne tematikken kommet mer til sin rett. Da kunne det retningsløse vært tematisk og ikke et problem ved selve boken.