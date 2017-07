Colson Whitehead

Den underjordiske jernbane

Oversatt av Knut Johansen

I sin sjette roman tar Colson Whitehead oss med på en tidsreise, og en togreise, til et av de mørkeste kapitlene i amerikansk historie. Vi følger tenåringen Cora, tredjegenerasjons slave, og hennes forsøk på å flykte fra bomullsplantasjen hun er født og oppvokst på i Georgia – med en sulten slavejeger i hælene og angivere i hver busk.

Det er en lærerik og nervepirrende reise, både for Cora og oss lesere. Såpass spennende at du bør sørge for å ha noe å trøstespise underveis, så ikke neglene dine lider i de mange spennende partiene. Historien raser av gårde, glitrende oversatt til norsk av Knut Johansen.

Tidløs amerikansk elendighet

Cora er bokens heltinne, dette er hennes kamp for å bli fri. Hun er ikke et svakt offer – men den som handler og får ting til å skje. Det store spørsmålet er: kan man egentlig noen gang bli fri – selv som frikjøpt slave eller hvit, i dette blodige samfunnet før borgerkrigen? Bygget på stjålet jord (indianernes) av stjålne mennesker (de afrikanske slavene)? Whitehead og hans karakterer viser oss at ingen er trygge, og ingen kan føle seg fri, hverken som slave eller slaveeier. For hva om slavene gjør opprør?

I et intervju har forfatteren forklart at han ville vise at selv om det finnes uendelig mange ulike plantasjefortellinger, så har de en ting til felles. De er alle eksempler på «tidløs amerikansk elendighet».

Og elendigheten serveres i boken. Hvis du befinner deg i en typisk halvt slumrende sommertilstand, rykkes du brutalt ut.

Whiteheads nøkterne språkføring og saklige beskrivelser av overgrepene slavene utsettes for, voksne som barn, er et interessant grep. Forfatteren gjør oss nesten til slaver selv, som stumt betrakter avstraffelsen av våre medslaver med nok distanse til at vi ikke mister forstanden. Eller som gjester på slaveeierens farm: «Randalls gjester nippet til glassene med krydret rom mens Store Anthony ble dynket med olje og stekt.»

Som leser skjønner man raskt: Her er ingen trygge, før vi når siste side.

Cora vet hva hun flykter fra, men ikke hva hun flykter til. Hun er ikke et menneske, men en ting. Tapte ting må finnes og leveres tilbake. Her kommer hennes nemesis, slavejegeren Ridgeway inn i bildet – igjen, og igjen.

En hare i et nett av tunneler

Tittelen på boken henspiller på nettverket av hemmelige fluktruter vekk fra slaveriet i sørstatene. Colson Whitehead har tidligere briljert med bøker om alt fra zombier til konsulenter, og i denne romanen lar han den hemmelige fluktruten bli en skjult togbane under bakken.

Cora er en hare i et nett av tunneler, og over bakken hyler hundene. Hver gang hun klatrer ut av mørket er hun i en ny delstat – med nye utfordringer, og nye hjelpere hun må våge å stole på.

Whiteheads usentimentale og tørre tone kler fortellingen og Cora. «Det var den mykeste sengen hun noen gang hadde ligget i. Men så var det også den eneste sengen hun noen gang hadde ligget i.»

Forfatteren blir poetisk der vår heltinne får sine første smakebiter på friheten: «Nattehimmelen var det beste måltidet hun noen gang hadde fått, stjernene så saftige og modne ut etter tiden under bakken.»

Utrolig vanskelig å legge fra seg

De stadige overraskende vendingene i historien, gjør at denne boken er vanskelig å legge fra seg. Når du kommer til bokens siste punktum føler du deg kanskje til og med litt opplyst, som Cora, når hun forstår at det ikke finnes noe «slavefolk». De kommer fra en hel rekke ulike afrikanske nasjoner, med ulike språk og kulturer. «Svarte hender bygde Det hvite hus, setet for vårt lands regjering. Ordet vi. Vi er ikke ett folk, men mange forskjellige folk.»

Sett i lys av, ja, alt av urett som skjer i verden, men spesielt sett i lys av Trumps inntog i Det hvite hus, er dette en viktig roman. Raseriet over politivold og drap av svarte unge menn i USA må leses inn i denne sammenhengen.

Boken skal bli en mini tv-serie på Amazon, med manus og regi av «Moonlight»-regissør Barry Jenkins. Men les romanen først!