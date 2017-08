Også neste torsdag skal hovedstadens fornemste orkester debutere – da foran Slottet. Nå skal Ingrid Røynesdal få forklare seg. Pr. telefon.

– Det er veldig hektisk her, ja. Før sesongåpningen i Konserthuset, den 23. august, holder Oslo-Filharmonien tre store konserter. Faktisk blir alle tre en debut, i form av valget av spillesteder.

– Tilgi mitt opplagte ordspill, direktør Røynesdal: Orkesteret er helt på jordet.

– Ikke ennå. Konserten på Ringsaker holdes fredag kveld. Da blir Prøysenfestivalen 2017 avsluttet, på storslått vis, med en festkonsert på jordet mellom Ringsaker kirke og Mjøsa. Bonden har i sommer dyrket gress i stedet for korn, kun for å forberede konsertarenaen. Flere tilskuere rigges det til for nå, så dette blir spektakulært. Publikum som vil sitte, må ta med stoler selv.

– Takk for tipset. At hovedstadens egne filharmonikere skal medvirke på Øya-festivalen, onsdag kveld, er også nytt?

– Ja, dette er en av Norges største og viktigste festivaler i dag. Å åpne opp for nye publikumsgrupper, er noe av det viktigste orkesteret driver med. Konserten på Øya er et veldig interessant prosjekt, rent kunstnerisk, og vi gleder oss til å opptre i en for oss litt annerledes sammenheng.

– Hør nå, og på vegne av mer konserthus-orienterte lesere: Hovedstadens egne filharmonikere skal spille med Spiritualized, en britisk veterangruppe innen sjangeren psykedelisk rock. Er dere, unnskyld, helt på jordet også musikalsk?

– Det er fint, og morsomt, at du spør så spissformulert. Mitt umiddelbare svar er: Tvert imot. Det er ikke lenger sånn at kunstneriske sjangre er strengt båsbaserte; landskapene er blitt så mye åpnere. Å nå ut til et litt annet publikum, innenfor uhøytide rammer, synes vi er helt fantastisk. Oslo Filharmoniske Orkester har et bredt mandat, der det tydelig står at publikumsutvikling er en hovedoppgave. Vi har også spilt i en slalåmbakke. Også den konserten ble spektakulær.

– Før vi snakker om debuten på Slottsplassen: Hva med livkjolene nå? Gallakledde musikere passer liksom ikke så godt på den hyperhippe Øya, oppe i Tøyenparken.

– Jeg er ikke inne i alle detaljer, så jeg kan gjerne sjekke hvilket antrekk de skal bruke der. Valget avhenger alltid av repertoar og spillested. På abonnementskonsertene i Konserthuset er livkjole det vanligste, men musikerne har mange andre muligheter også. I Konserthuset har vi for øvrig publikumsvekst. Da blir det ekstra motiverende å dra ut og møte andre publikumsgrupper. Orkesteret har masse innovasjonskraft.

– Samt helt ny utendørsscene?

– Den tok vi i bruk i fjor, på Universitetsplassen. Tradisjonen med friluftskonserter går langt tilbake i tid. Lenge hyllet vi sommeren med gratiskonserter på Rådhusplassen. Torsdag 17. august klokken 21, for å være helt nøyaktig, skal Oslo-Filharmonien for første gang spille på Slottsplassen, med musikk av Bernstein og Gershwin. Konserten blir en fabelaktig gave til hele byen. Og til hele landet.

– Landet?

– Produksjonen er et samarbeid med NRK, som skal sende den på TV. Dette orkesteret har så mange funksjoner og ambisjoner. Satsingen internasjonalt betyr masse for oss. Vil du ikke snakke om den?

– Nei. Tre debuter og ett jorde får jammen holde for i dag.

– Det er helt i orden. Bare ring igjen!

