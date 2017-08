Flyktningkrise, klimakriser, brexit og Trump-gate – verden står overfor mange utfordringer. Her er tre kunstutstillinger som kan gi deg nye perspektiver.

Gjør fremmedgjøring morsomt: Christopher Nielsen

Misfornøyelsesbar, Storgata 36

Åpen daglig, unntatt søndag

Noen ganger er den beste kuren mot fremmedgjøring en kveld på byen. Tegneseriemakeren og kunstneren Christopher Nielsens Misfornøyelsesbar gir oss en særegen vri, i så måte. I Nielsens bar møter vi all den forvirring og angst som forbindes med fremmedgjøring, men i en form som er så overdrevet – og gjort med så mye humor – at vi kan le uten å måtte gi slipp på problemet.

Når de martrede sjelene som befinner seg i andre etasje vekkes til liv en gang i timen – de er alle animerte dukker, bak gitter – møter vi fremmedgjøringen i en form som er håndterlig. Samtidig er det aldri noen tvil om at disse stakkars sjelene er stand-ins for de mest fremmedgjorte sidene av oss selv. Når de uler og skjelver i sine avlukker sitter du i fred og ro med et glass pils og et smil om munnen, men vet utmerket godt at det kan være din tur neste gang.

Nielsen byr på et sted hvor vi kan se oss selv utenfra og ta en pause fra egen fremmedgjøring. De psykedeliske tegningene og figurene minner oss om at en latter ikke bare forlenger livet, men skjermer oss fra bekymringene så vi kan komme styrket tilbake til alvoret.

Forklarer fremmedgjøring: Momentum 9. Alienation

Istvan Virag

F15, House of Foundation og Momentum Kunsthall, Moss

17. Juni – 11. Oktober

Fremmedgjøring betyr at det du har vært fortrolig med blir uforståelig eller skremmende. Vi bør ta følelsen på alvor, for den kan være symptom på ubalanse i samfunnet, slik sykdom viser at kroppen er i ulage. En god begynnelse er årets Momentum, som har mange forslag til hva fremmedgjøring er for noe – og noen mulige veier ut av den. Museum of Nonhumanity – en egen utstilling i utstillingen – viser ulike typer undertrykkelse og ulikhet, som kolonialismens behandling av enkelte grupper som undermennesker. Slik diskriminering forpester hele samfunnet.

Men begrepet om naturen som en ressurs som skal utnyttes, og ikke som noe med verdi i seg selv, forkludrer også vår forståelse av menneskets plass i den store sammenhengen. Plasten mennesket etterlater seg i verdenshavene bryter med naturlige økosystem, som Pinar Yoldas påpeker i Ecosystem of Excess, hvor han spekulerer over hvordan evolusjonen vil fortsette om menneskets forsøpling ikke stanses.

Det er måten vi behandler naturen og hverandre på som skaper fremmedgjøring, foreslår kunstnerne på årets Momentum. En mulig motgift finnes i Jussi Kivi Moonwoods, som gjenskaper kunstnerens opplevelse av et månebelyst landskap fra dypet av de finske skoger. Selv om naturen trues av klimaforandringer er det fortsatt en ro i den som lindrer. Men den er skjør, for om vi vil ta vare på opplevelser som dette må vi handle raskt.

Gir fremmedgjøring rammer: Merete Røstad

Kjetil Røed

Merete Røstad, Kammer

Munchmuseet i bevegelse (utenfor Munch-museet)

17 juni-17 september

Det beste medisin mot fremmedgjøring er ofte andre menneskers livshistorier, for gjennom dem kan vi lettere plassere oss selv i en større sammenheng.

Utenfor Munch-museet, på en sirkelformet stein-tribune med fire høyttalere, kan vi høre ti forskjellige historier fra mennesker som bor på Grønland i Oslo. Det fine med dem er at det er helt vanlige folks historier, med sine gleder og bekymringer, ikke kjendiser eller folk med taletid fra før. Vi får blant annet høre om hvor glad en mann var i dressen han arvet av faren sin, men også om kvinnen som måtte prostituere seg for å overleve.

Det er noe forsonende ved å høre på hvordan andre mennesker har det, for – om ikke annet – skildrer de jo at du ikke er alene med dine utfordringer. I tillegg er det en ydmykhet i å lytte på andres skjebner som minner om at fellesskap som motarbeider fremmedgjøringen alltid er enklere å tenke seg når du står sammen med andre.