Anmeldelse: Vanskelig å fatte at denne filmen ikke er blitt gitt ut før

Summer of Soul er på mange måter en mer oppløftende og underholdende konsertfilm enn Woodstock. I ferske Woodstock ’99: Peace, Love and Rage havner musikken helt i bakgrunnen.

Nina Simone under opptredenen på The Harlem Cultural Festival.

Kjetil Lismoen

23. juli 2021 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

1969 er et mytisk år for babyboomerne i USA, men også for mange av oss andre. Det var sommeren som rant over av kjærlighet og fredshåp på den ene siden, og Vietnam-krig og Manson-massakren på den andre.

På konsertfronten ga Woodstock oss en dose av det første, mens konserten i Altamont fikk frem de voldelige understrømningene. Det er slik Amerika har valgt å definere 1969 for ettertiden. Woodstock ble udødeliggjort gjennom en mektig populær konsertfilm som bidro til at begivenheten og året ble et kulturelt veiskille i den vestlige verden.

