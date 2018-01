MGP-finalen: «Rybak kan fort vinne igjen, han»

I år er det ingen semifinaler, slik svenskene fortsatt holder på, men ti låter direkte til finalen i Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum lørdag 10. mars.

Her er Aftenpostens dom over årets deltagere:

1. Charla K: «Stop the music»

En artig overraskelse, for denne er skrevet av Charlotte Kjær (Shackles) sammen med én av verdens fremste hitmakere: Svenske Per Gessle (Gyllene Tider/Roxette). Kompetansen gjør at en låt som ved første lytt virker nokså tam, biter seg fast i hodet når refrenget kommer smygende på med fyldig vokalbruk. En liten outsider i feltet.

2. Alejandro Fuentes: «Tengo otra»

En låt på portugisisk vant hele Eurovision i Kiev i fjor, så alt er selvfølgelig mulig i denne konkurransen. Men at det norske folk vil stemme frem en låt utelukkende på spansk virker likevel utenkelig, til tross for at Fuentes gjør en god figur og «Jeg har en annen» (oversatt) med sin smak av karibiske rytmer absolutt er fengende.

3. Aleksander Walmann: «Talk to the hand»

Nærmest en ren gjentagelse av fjoråret, for selv om Walmann står alene som artist er låten skrevet av blant annet hans makker i fjorårets JOWST-triumf: Joacim With Steen. Det fungerte bra da, og gjør det igjen. Låten drives av en historisk lånt funkbass, og lander et sted mellom moderne pop, elektronika og disco. Ikke veldig originalt, men likevel tre minutter ypperlig MGP-musikk.

4. Stella & Alexandra: «You got me»

Stella Mwangi har vært norsk deltager i Eurovision en gang tidligere, og det endte med at hennes «Haba Haba» røk ut allerede i semifinalen. Dessverre er det vanskelig å tro at årets bidrag fra henne og Alexandra Rotan vil kunne gjøre det særlig bedre i Lisboa i mai, for til tross for store doser smil og energiske rytmer blir låten etter flere lytt mer masete enn gripende.

5. Vidar Villa: «Moren din»

Auch. De siste årene er det blitt en greie i MGP at «afterski»-låter med banale, gjerne litt på kanten tekster absolutt skal være med i finalefeltet. I år har valget falt på Vidar André Mohaugen, som serverer en fjollete tekst om «forbudt» kjærlighet. Under humper en syltynn poplåt i frisk takt med vekt på vokal og blåsere, og de tre minuttene blir bare mer og mer slitsomme for hver lytt.

6. Tom Hugo: «I like I like I like»

Nok en rett frem og lite original låt som bruker den samme funkpopgitaren som er blitt populær igjen de siste årene (sjekk også Rybak i årets felt), med en tekst som ikke prøver å fortelle oss noe. Annet enn at vi skal tro på oss selv, danse og være glade. Ved siden av gitaren lener låten seg utelukkende på refrenget, som vil få sine fans. Svenskene kunne nok sendt denne.

7. Ida Maria: «Scandilove»

Ida Maria Børli Sivertsen er rockestjernen som har fortalt om hvordan hun gikk på en smell i bransjen, og reiste seg igjen. Nå er hun med i MGP med samme energi og raspende stemme som alltid fra denne kanten, selv om låten i seg selv ikke er mer enn passe fengende. Det er en tynn linje mellom smart og klisjéfylt skryt i tekster, og denne ramler ned på feil side.

8. Rebecca: «Who we are»

Gjenbruken av tidligere Eurovision-deltagere fortsetter. Denne er skrevet av Kjetil Mørland, som var i finalen med Debrah Scarlett for tre år siden. Unge Rebecca Thorsen synger fint gjennom en ballade som starter sårt, men som vokser seg stor med et fyldig elektronisk lydbilde. Vokalen er dens største fortrinn, for låten som helhet ender litt i overkant bombastisk.

9. Nicoline: «Light me up»

Nicoline Berg Kaasin var i finalen i NRKs Stjernekamp i 2016, så det skorter absolutt ikke på vokalevnene. I årets MGP-finale stiller hun med én av de mest moderne poplåtene, en låt som bygger på mye av det samme, elektroniske lydbildet som en artist som Astrid S. En sterkere «drop», altså et langt mer gripende refreng, savnes likevel.

10. Alexander Rybak: «That´s how you write a song»

Er det noen som kan bruke en slik låttittel med ære, så er det tidligere Eurovision-vinner Rybak. Skjønt, etter «Fairytale» har han ikke skrevet flust med hits, men her kommer en lett, glad og fengende sak. Pur pop med spiss funkgitar, ok vokal, strykere, blid fele og god stemning. Trekk for et banalt scubidub-midtparti, det må sies, men denne treffer fansen. Rybak kan fort vinne igjen, han.