– Dette er et bevis på at det hjelper å stå sammen og si ifra. Når man belyser og definerer seksuell trakassering som et gigantisk problem, blir terskelen lavere for å si ifra. Man slipper å stå alene og tenke «er dette greit eller ikke?» sier skuespiller og komiker Kristin Grue.

Onsdag skrev Aftenposten at nær to av tre nordmenn mener #metoo-kampanjen har redusert seksuell trakassering i samfunnet.

Undersøkelsen, som er gjort av Respons analyse, viser også at #metoo har bred støtte i befolkningen på tvers av kjønn, lønnsnivå og landsdeler.

Siv Dolmen / siv dolmen

Kampen fortsetter

I undersøkelsen kom det blant annet frem at fire av fem anser seksuell trakassering som et reelt problem i samfunnet.

– Vi er ikke i mål før fem av fem anser dette som et reelt problem. Jeg tror ikke vi har oppnådd en endelig forvandling, vi må fortsette å kjempe og krangle intenst i tiden fremover. Nå starter #metoo level 2, sier skuespiller Iselin Shumba.

Shumba og Grue var blant initiativtagerne til oppropet #stilleforopptak i november i fjor. I oppropet tok over 500 norske skuespillere et oppgjør med seksuell trakassering.

Siv Dolmen

Selv om Grue opplever funnene i undersøkelsen som svært positive, tror hun seksuell trakassering og maktmisbruk aldri vil forsvinne helt.

– Det har jo pågått siden tidenes morgen. Men jeg tror #metoo har hatt en enormt positiv effekt når det gjelder å få de som tidligere har trakassert, til å tenke seg om to ganger før de kommer med nedlatende kommentarer eller smekker noen på rumpa, sier hun.

Grue er likevel bevisst på at det alltid vil være strømninger i samfunnet som ikke henger med på denne positive utviklingen. Hun viser til at kvinner daglig utsettes for alvorlig netthets og voldtekter, både i Norge og resten av verden.

– Røsket opp i samfunnet

– Tallene tyder på at #metoo var en vellykket holdningsskapende kampanje. Den har røsket opp i samfunnet på et bredt plan, sier Stina Bergsten, rådgiver i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Hun får støtte fra Stine Westrum, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

– Tallene er en bekreftelse på at det funker når kvinner går foran og står sammen i kampen. Samtidig tenker jeg at trakasseringen ikke er bekjempet. Dette må inn i lov- og avtaleverk. Vi må drive holdningsarbeid, og trakassering må få konsekvenser, sier hun.

Ønsker vedvarende holdninger

Westrum og Bergsten var blant flere initiativtagere til fagbevegelsens opprop mot seksuell trakassering i desember. 736 ansatte og tillitsvalgte skrev under oppropet, som fikk navnet #ikketilforhandling.

Privat

Bergsten mener det gjenstår å se om kampanjen blir en «one hit wonder» eller får varig effekt.

– Kampanjen har fått folk til å tenke. Men for å skape vedvarende endringer må vi hele tiden passe på at det ikke blir glemt. Dette er holdninger som må inn i det tunge maskineriet gjennom grunnskolering, vedtekter eller trepartssamarbeid, sier Bergsten.