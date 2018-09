At en forfatter skal fornye seg, kan ikke være et overordnet krav. Nok et bind i sagaen om Larvik-politiets kjernekar William Wisting får meg ikke desto mindre til å tenke at nå må vel snart denne skriveformelen være oppbrukt.

For Jørn Lier Horst arbeider åpenbart etter en nøye utmeislet mal som går slavisk igjen fra bok til bok.