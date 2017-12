Michael Haneke lager filmer for at vi skal se på oss selv. Etikk og selvrefleksjon er kodeord.

Dette er ikke en anmeldelse. Men julepremièren på Happy End er en egnet anledning til å reflektere over et originalt kunstnerskap. Haneke er en filmskaper med klare visjoner om å bruke sitt kamera til å skape en bedre verden. Han kommer alltid med et ubehag, og han berettiger det med at han vil at vi skal kjenne for å erkjenne. Slag i øyet kan gjøre vondt.