Analyse: Blade Runner 2049 bruker arkitekturen til å stille de store spørsmålene

Da Blade Runner 2049 kom på kino i oktober, ble den møtt av lovprisninger fra filmkritikerne. Aftenposten utpekte filmen til årets beste og ville gi den terningkast 7 av 6 mulige. Det var noe ganske annet enn konklusjonen til paret som satt ved siden av meg i kinosalen: «Timer jeg aldri får igjen,» stønnet de.

Jeg skjønner på en måte begge sider av saken. Denis Villeneuves Blade Runner 2049 er ikke bare en nesten tre timer lang film, den spiller bevisst på å strekke tiden. Selv om den inneholder action, cybersex og heftige slåsscener, preges filmen av lange murrende passasjer og tung tristesse.

Fakta: Blade Runner Amerikansk science fiction-film fra 1982 regissert av Ridley Scott, med Harrison Ford, Sean Young og Rutger Hauer i hovedrollene. Basert på Philip K. Dicks roman, Do Androids Dream of Electric Sheep? fra 1968. Handler om politimannen Rick Deckard som i år 2019 skal spore opp og tilintetgjørefrittenkende replikanter. Er kommet i flere versjoner, i 1992 kom «Director’s Cut» og i 2007 «The Final Cut». I år kom Blade Runner 2049, regissert av Denis Villeneuve, med Ryan Gosling i hovedrollen og Harrison Ford i en birolle. Handlingen er her satt til 30 år senere der jakten på replikanter fortsatt pågår.

Fremtiden er rå og urban

Vi får en langstrakt og lavmælt skildring av morgendagens dystopiske samfunn, nærmere bestemt år 2049. Slik Ridley Scotts forgjenger Blade Runner fra 1982 malte et mørkt og futuristisk bilde av år 2019, har også årets film konstruert et uforsonlig og rått urbant fremtidslandskap.

Scotts versjon fra 1982 har hatt en ikonisk kultstatus i flere tiår, og nå ser også oppfølgeren ut til å tilegne seg et ettermæle. Dette skyldes ikke i første rekke selve historien eller spenningsnivået, men filmenes sterke visuelle universer, helt særegne stemninger og slående arkitektoniske rammer. Her er en rekke nøye komponerte tablåer man bærer med seg lenge etter å ha sett filmen.

De rike og ressurssterke har forlatt planeten

Begge Blade Runner filmene foregår i Los Angeles. Den første helt, den andre delvis. Vi ser byen tårne seg opp med svimlende skyskrapere, skarpe lysreklamer på fasadene, som lokker med sex og bedre verdener. Kjøretøy flyr i kolonner mellom de høye bygningene. Det er konstant mørkt, luften er tykk av forurensing og regnet siler ubønnhørlig ned. I begge filmene er byen oppbygget hierarkisk, slik at de best stilte befinner seg høyest oppe i byen. De rike og ressurssterke menneskene har imidlertid forlatt planeten for alltid, til utenomjordiske kolonier.

Vi følger i begge filmene en enslig politibetjent som er satt til å henrette androider, såkalte replikanter, som handler på egen hånd. Gatene han beveger seg i nederst i byhierarkiet fremstår som et inferno, et uoverskuelig mylder av mennesker, skumle typer, prostituerte, ubehagelig støy og flimrende bilder. Det er ikke et øyeblikks fred å få. Filmene portretterer byen som et rent dystopia. Og selv om mye av arkitekturen vi presenteres for er stilren og imponerende, fremstår totalopplevelsen av fremtidsverdenene i Blade Runner-filmene som sekvenser fra et mareritt.

Ideen om hvordan fremtidens byer og menneskelige leveforhold vil være, er gjenkjennelig og nært beslektet i både den gamle og den nye versjonen, trass i tiden som har gått imellom de to filmene. Her ser vi dermed enda et eksempel på hvordan vi akkurat nå vender tilbake til 80-tallet når vi skal tegne dystre bilder av både den verden vi lever i og den som kommer.

Androidene er de nye slavene

Blade Runner fra 1982 har den mektige Tyrell-virksomheten produsert biologisk fremstilte androider som fungerer som slaver i de utenomjordiske koloniene. En gruppe av disse replikantene gjør opprør og flykter tilbake til jorden. Politimannen Rick Deckard (Harrison Ford) hentes inn for å utslette rebellene, men underveis treffer han replikanten Rachel, som han forelsker seg i.

Handlingen i Blade Runner 2049 foregår nøyaktig 30 år etter. Her har Wallace Corporation kjøpt opp Tyrell og utviklet en enda bedre type replikant. Replikanten K (Ryan Gosling) finner et kvinnelig skjelett som viser seg å ikke bare stamme fra en replikant, men fra en replikant som har født et barn. Det starter jakten på dette usedvanlige barnet, noe som fører K til Rick Deckard, og den gamle og den nye hovedrolleinnehaveren møtes i det som engang var Las Vegas.

Temposkiftet endrer arkitekturen

Begge filmer henter inspirasjon fra Fritz Langs film Metropolis (1927) og dennes urbane fremtidsbilder. I likhet med Lang har både Scott og Villeneuve studert skissene til den italienske futuristiske arkitekten Antonio Sant’Elia.

En tydelig referanse i filmene er prosjektet «Città Nuova», en fremstilling av fremtidens by som Sant’Elia tegnet mellom 1912 og 1914, med lange høye skyskrapere, eleverte veier og gigantiske heissjakter. Sant’Elia og hans krets med futurister dyrket fremtiden, maskinene og fremskrittet. De forherliget krig som en slags rensende effekt. Alt handlet om å få det gamle vekk og konstruere noe nytt.

Futuristene var også opptatt av bevegelse og fart. Sant’Elia konstruerte derfor sin Città Nuova slik at bevegelsesmønstrene var mest mulig effektive. Veiene går både vertikalt og horisontalt og på mange ulike nivåer, akkurat som i Blade Runners Los Angeles.

Inspirasjonen fra futuristenes univers er tydelig, men samtidig gjør begge filmene et poeng ut av å senke tempoet for å skape en særegen stemning. De harde, larmende og hektiske omgivelsene brytes av rolige og dirrende sekvenser. Og i takt med temposkiftene endrer også arkitekturen i Blade Runner 2049 karakter. Fra mørk, infernalsk og vertikal – til stille, rå og utstrakt.

Inspirert av et japansk tempel

Et eksempel er hovedkvarterene til den steinrike replikant-fabrikanten Wallace. Der Tyrell i den første Blade Runner har hovedkontor på toppen av et pyramideformet bygg, der han utfordrer gjestene sine i sjakk, har Niander Wallace i årets film sitt hovedkvarter i et slags tempel-lignende bygg. Regissør Villeneuve hevder å ha hentet hovedinspirasjonen fra et japansk tempel, samtidig ser man likhetstrekk med pyramidenes gravkamre.

Villeneuve er nøye med å få skapt et mystisk, ensomt og imponerende univers rundt Wallace og han anvender ulike arkitektoniske grep. Deler av det storslåtte steinkontoret vi ser, er modellert direkte ut fra skisser av et ufullendt museumsprosjekt i Spania tegnet av den prisvinnende spansk-italienske arkitekt-duo Barozzi Veiga.

Ingen av referansene er tilfeldige

Da Villeneuves produksjonsdesigner Dennis Gassner ba regissøren beskrive den nye Blade Runner-filmen med ett ord, skal han likevel ha svart: «brutalitet». Verden er blitt mer krevende, miljøet hardere, derfor må arkitekturen ha en rå styrke, en brutalitet, mener regissøren. Det er arkitekturen mot elementene. I filmen finner vi bygg av stein og betong strippet av dekorasjoner og ornamenter, men med kontrastfulle spill mellom lys og skygge, elementer vi kjenner igjen fra brutalistisk arkitektur på 1950-70-tallet.

Ingen av referansene er tilfeldige i Blade Runner-universene, heller ikke de arkitektoniske. Blade Runner 2049 ble filmet i spesialkonstruerte miniatyrmodeller for å få størrelsesforhold, rom og detaljer helt riktig. Også oppbyggingen av selve bildene har krevd sitt.

Fargene på omgivelsene forsterkes etter hvert

For eksempel fargesetter Villeneuve filmen gradvis. Blade Runner 2049 starter primært i en sort/hvitt-tone i Los Angeles, men får etter hvert en overordnet glød som kulminerer i den forlatte syndens by Las Vegas. Her intensiveres fargen og det skapes store panoramaer av falne skulpturer, ruiner og fordums ballsaler dekket av støv. Alt i en gyllen, nesten sykelig oransje atmosfære. Den amerikanske filmkritikeren Owen Gleiberman skriver i Variety at filmen «lammer deg med visuell og atmosfærisk dypsindighet».

Som forgjengeren trekker den nye filmen også på film noir-sjangeren og surrealismen for å sette den rette stemningen og skape overveldende bilder. Blade Runner bruker de stille, intense bildene til å skape kontraster mellom den sørgmodige handlingen og rå action. Det er i disse overgangene at de mer filosofiske sekvensene, som filmene er kjent for, utspiller seg. Det gjelder både i den nye og den gamle versjonen, som på hver sin måte tar opp emner som fødsel og død, tanke og handling, refleks og refleksjoner. Alt det som skiller, eller burde skille, replikanter fra mennesker. Her er vi ved kjernen av Blade Runner: hva vil det si å være menneske?

Har ingen fortid

Replikanter ligner nemlig på mennesker både fysisk og psykisk. De har muskler, hår og hud, et velutviklet vokabular og skolerte referanser. Men replikantene mangler en viktig ting, en fortid. De har ingen oppvekst og dermed heller ingen erfaringer som har formet dem. De mangler minner.

I den første filmen samler en replikant derfor på gamle fotografier. Han søker bilder fra fortiden for å bygge en identitet. For å øke menneskelighetsfaktoren plasserer også Tyrell ekte minner i replikanten Rachel. Det gjør henne vanskeligere å identifisere som replikant, fordi minnene gjør henne mer menneskelig.

Når maskiner vil være mennesker

I Blade Runner 2049 har konstruksjonen av erindringer blitt en egen kunstform. De beste simuleres av Dr. Ana Stelline som lever en ensom tilværelse i et helt isolert rom. Der skaper hun fantastiske bilder til bruk i replikantene. Hun kan også skjelne mellom ekte og konstruerte minner og hun identifiserer ett av Ks minner som ekte. Nettopp dette minnet bærer K igjennom et virvar av falske og sanne opplysninger inntil han til slutt vender ryggen til sin jakt på replikantene og heller slutter seg til opprørerne.

Bildene fra fortiden, de visuelle implantatene får replikantene til å utvikle et eget instinkt, en selvstendig refleksjons- og handlekraft og til slutt følelser. Midt i en verden av tårnhøye skyskrapere og overdimensjonerte hologrammer søker replikantene det autentiske, fortiden, de virkelige bildene. Slik setter arkitekturen en viktig ramme rundt handlingen i filmene, der de rå, monumentale byggene understreker den ensomme jakten på de indre bildene.

For Blade Runner-filmene handler ikke bare om maskinenes kamp mot menneskeheten, men om maskiner som ønsker å være mennesker. Hvor går egentlig grensen?