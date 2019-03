Saken oppdateres.

«Oslo politidistrikt har i samråd med Oslo statsadvokatembeter gjort en ny vurdering av saken mot Black Box Teater og de som er anmeldt, og besluttet å respektere Oslo tingretts kjennelse av 13.03.19. Dette innebærer at anken til lagmannsretten trekkes. Beslutningen vil formaliseres mandag morgen», skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har besluttet å henlegge saken mot Black Box Teater, fordi intet straffbart forhold er bevist, opplyser Oslo politidistrikt.

– Det skulle bare mangle. Dette skulle ha vært konklusjonen for mange måneder siden. Det er godt for mine klienter å slippe å ha dette hengende over seg lenger, sier kunstnernes advokat Jon Wessel-Aas til Aftenposten.

Det ble denne uken klart at teatersjefen og tre kunstnere bak forestillingen «Ways of Seeing» hadde blitt siktet for å ha krenket privatlivets fred.

De fire ble opprinnelig siktet for brudd på straffelovens paragraf 267, som omhandler krenkelser av privatlivets fred.

Ba om å få lov til å ransake hjem og kontor

Dette skjedde dagen før PST slo til og pågrep samboeren til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og ransaket parets hjem i Oslo.

Politiet ba Oslo tingrett om tillatelse til å ransake hjemmene og kontorene til teatersjefen og de tre kunstnerne, og om tilgang til mobil, PC og sosiale medier. Formålet var, ifølge Oslo tingretts beslutning, at politiet ønsker å «komplementere» omfanget av videoopptak som allerede er sikret, for å få kontroll på materialet og vurdere krenkelsens art».

Oslo tingrett avslo ønsket om å ransake. Politiet anket avslaget inn for lagmannsretten, men blir nå trukket.

Black Box Teater

Forsvarte omgjørelse senest søndag

Statsadvokat Andreas Strand omgjorde Oslo politiets tidligere avgjørelse om å henlegge Bertheussens anmeldelse av Black Box Teater.

Overfor NRK forsvarte han beslutningen slik:

– Anmeldelsen fra Bertheussen inneholdt informasjon som jeg mener det var rimelig grunn til å ettergå. Jeg har ikke sett stykket og er ikke kjent med hvilket filmmateriale som der ble presentert eller på hvilken måte dette ble presentert. Avgjørelsen om omgjøring ble tatt utelukkende basert på det som fremkom i anmeldelsen, sa Strand til NRK.

Anmeldt av justisministerens samboer

Det er justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen, som i desember i fjor anmeldte teateret og kunstnerne bak forestillingen.

Årsaken er at forestillingen Ways of Seeing inneholder videoopptak av Wara og Bertheussens hjem i Oslo. Disse opptakene var gjort uten parets tillatelse.

Bertheussen ble torsdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for å ha fingert et angrep mot parets felles bolig.

Bertheussen sier hun ikke har noe med hendelsene å gjøre, og nekter straffskyld.

Kritiske til siktelsen

Flere reagerte på siktelsen av teatersjefen og de tre kustnerne. Blant annet har flere juseksperter stilt spørsmål om stykket bryter privatlivets fred.

Bjørnar Borvik, jusprofessor ved Universitetet i Bergen og spesialist på spørsmål om ytringsfrihet og privatlivets fred, sa til Aftenposten søndag at det mest sentrale spørsmålet i saken er hva slags informasjon som blir spredt.

Professoren mener handlinger som rammes av § 267 typisk vil være offentliggjøring av privat informasjon som for eksempel helseopplysninger, utroskap eller samlivsbrudd.

– Den typen informasjon folk flest ikke ønsker offentlighet om, sa Borvik til Aftenposten søndag.

– Men opplysningene trenger ikke være sensitive. Alle skal kunne ha et privat rom der offentligheten ikke har innsyn, la han til.

– Hvordan vurderer du forestillingen opp mot dette?

– Jeg har ikke sett den. Slik jeg har fått den beskrevet, viser den en relativt kort videosnutt av fasaden på huset. Jeg kan ikke se at det er noen private opplysninger som avsløres gjennom billedbruken. Da rammes ikke videosnutten av bestemmelsen. Selv om jeg kan forstå at den oppleves som ubehagelig, sa han.