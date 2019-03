– For det første er vi veldig lettet. Det har vært ekstremt belastende, sier Pia Maria Roll.

Hun er regissøren bak teaterstykket Ways of seeing, som er blitt kraftig kritisert blant annet av justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer, etter flere hendelser tilfeller av trusler og hærverk.

Hun har satt opp stykket sammen med Hanan Benammar, Sara Baban og Marius von der Fehr. Kunstnerne bak stykket ble politianmeldt av justisministerens samboer i desember i fjor.

– Det er en stor lettelse for dem at det har skjedd en utvikling i saken som i hvert fall ikke peker mot dem. De har vært frustrert over det bildet som er tegnet, blant annet gjennom anmeldelsen til justisministerens samboer og andre aktører i denne saken, sier advokat Jon Wessel-Aas, som representerer Roll, Benammar og Baban.

Privat

Teaterregissør i langt avhør

Onsdag kveld var Pia Maria Roll i et flere timer langt avhør hos PST som vitne. Der forklarte hun seg blant annet om det de hadde observert og opplevd fra Bertheussens side da hun møtte opp i teatersalen i november i fjor og ved en rekke andre hendelser, ifølge Wessel-Aas.

Roll understreker at de ikke har noe utestående med Bertheussen, men stiller seg sterkt kritiske til pressen og politiets håndtering av saken.

– Det er fortvilende at det har vært en personlig tragedie bak dette. De spørsmålene vi har forsøkt å formidle i forestillingen har overhodet ikke blitt hørt, fordi pressen og offentligheten har akseptert Bertheussen og Frps historie, sier Roll.

Hun mener Frp bevisst har brukt Bertheussens historier i sosiale medier for å legge skylden på teaterstykket.

Filmet av Bertheussen

Roll forteller at de tidligere har gått til både politi og presse for å fortelle om ubehagelige opplevelser med Bertheussen. Hun mener saken kunne blitt oppklart tidligere.

– Vi har anmeldt mange episoder til politiet, men de er blitt henlagt relativt raskt, sier Roll.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ifølge advokaten skal regissørene ved to anledninger ha opplevd at Laila Anita Bertheussen, Tor Mikkel Waras samboer, dukket opp på åpne seminarer og debatter der teaterstykket delvis har vært diskutert.

Ved begge anledningene skal hun ha filmet, ifølge Wessel-Aas.

– Ved begge anledningene, i løpet av samme dag og døgnet etterpå, har to av de hendelsene skjedd på eiendommen.

– Hva tenker du om at Roll ble kalt inn som vitne først nå?

– Det er ingen som kan vite hvordan PST har jobbet. Jeg vil ikke kritisere dem for å ha ventet med det. De var veldig interesserte i informasjonen de fikk. Det var endel informasjon som ganske sikkert var ny for dem, sier Wessel-Aas.

– Håper det får et etterspill

Statsminister Erna Solberg har fått kritikk for uttalelsen om at «de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker».

Både advokat Jon Wessel-Aas og Pia Maria Roll reagerer på dette.

Hva tenker du om at Erna Solberg vil ikke beklage sine uttalelser?

– Jeg håper det får et etterspill. Det er ekstremt alvorlig for ytringsfriheten med tanke på hennes forståelse av hvem hun er og hennes rolle, sier Roll.