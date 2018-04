Bratholm & Larsen tar lettvint på ungdomsopprøret i 1968 i ny bok

Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen

1968. Året da kjærligheten blomstret og verden sto i brann

Font forlag

Hva er drivkreftene i en revolusjon? Hvordan skjer det egentlig, at store folkemengder beveger seg samtidig mot felles mål?

Er det egentlig felles mål, eller er det sammenfall av mange forskjellige interesser og ønsker? Hvem deltok i 68-revolusjonen og hvorfor – og hva ville de egentlig oppnå?

Klarte 68-erne å forandre verden?

Norad

Dette er spørsmål jeg har lurt på når det gjelder vår nære historie, nå som det er 50 år siden ungdomsopprøret. Merkelig presserende har de også blitt idet #metoo rullet over verden og avslørte at patriarkalske maktstrukturer absolutt ikke er borte, men fortsatt er i full sving, bare litt mer skjult enn før.

Klarte virkelig 68-erne å forandre verden? Om jeg trodde at jeg skulle få svar i boken 1968, tok jeg feil. Den er skrevet av to drevne journalister, Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen, og beskriver så vidt forskjellige fenomener som Vietnamkrigen, The White Album av The Beatles og Rote Armee Fraktion, den katolske frigjøringsteologien i Latin-Amerika, Biafra-konflikten og Jackie Kennedy.

Det er store linjer som trekkes, over hele verden, mellom Martin Luther King jr., overklasseungdom med blomster i håret i San Francisco, den tsjekkoslovakiske president Dubcek og frihetskamp i et delt Tyskland. Det er et ambisiøst prosjekt å sveipe så stort. Men kaster boken nytt lys over den avgjørende tiden for 50 år siden?

TINE POPPE

Klisjeer og lette løsninger

Språket flyter lett, ja, det er fristende å si: for lett. Klisjeene sitter løst i beskrivelsene av store og komplekse fenomener. Det er et overveldende antall fakta her som enten bør være kjent fra før, eller lett lar seg google på Wikipedia.

Boken fremstår for meg som ikke noe mer enn det: En ansamling litt lange Wikipedia-artikler full av skråsikre konklusjoner om hvordan ting hang sammen.

Er dette en bok for å mimre, eller for å si noe nytt om 1968? Det er kanskje urettferdig å sammenligne med År null av den mesterlige historikeren Ian Buruma, om året 1945 og de overraskende og merkelige historiene som oppsto i kjølvannet av en altomfattende verdenskrig. Her er det en oppriktig nysgjerrighet som driver fortellingen.

For hva slags bokprosjekt er det egentlig, å gjenfortelle selvsagtheter om 1968? Et øyeblikk lurer jeg på om det egentlig er en bok skrevet for ungdomsskolen: Trenger forfatterne å minne sine norske lesere på at Norge har fostret store menn som Ibsen og Roald Amundsen?

Alt henger sammen med alt

FONT

«På et vis var det en liten tilfeldighet at det avgjørende biskopmøtet i Medellín ble avholdt i det store opprørsåret 1968. Men alt henger som kjent sammen med alt. Barn i Biafra og bønder i Vietnam, studenter i Praha og slumbeboere i Peru – i 1968 befant de seg alle uten å vite det i samme båt.»

Forfatterne beskriver det så lettvint, men henger alt virkelig sammen med alt? Er det virkelig helt uproblematisk å omtale for eksempel kvinnelige terrorister i forlengelse av feminismen? I denne boken beveger folk flest seg saueaktige og individløse i flokk, uten motstridende ideer eller tanker.

Her er det ingen analyse av historiske krefter, sosioøkonomiske forhold, motsetninger og skinnenigheter, ingen motstridende detaljer eller individuelle fortellinger som overrasker. Her er det lite annet enn korte handlingsreferater, lettvinte sammenligninger og en slags hypotese om at 1968 snudde verden på hodet. Skal 1968 feires på denne måten, kan det være det samme.