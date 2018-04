Etter flere måneder med stillhet fra den amerikanske Skam-produksjonen, er de første klippene ute i sosiale medier.

Onsdag ble det sluppet en 22 sekunder lang video på Facebook-siden Skam Austin. Den viser korte glimt av et soverom, bybilder fra Austin og en skole.

Se videoen øverst i saken.

I tillegg avslører den premièredatoen for det første klippet: 24. april kl. 22.40 norsk tid.

Videoen lover daglige klippslipp, bare på Facebook Watch.

Facebooks Watch, som omtales som en TV-tjeneste, blir først tilgjengelig i USA på mobil, desktop og i Facebooks egen app.

NRK har rettighetene til å sende den amerikanske versjonen av Skam.

Les mer om dette her: Den amerikanske versjonen av «Skam» skal sendes på Facebook neste år

Viser flere av karakterene

Også på Instagram er flere videoer og bilder publisert, blant annet på kontoen «Skamstan». Her presenteres noen av karakterene vi vil møte i serien: en sminkevideo med «Josefina Valencia», «Shay Dixon» som rapper og fotballspilleren «Jordan Díaz» som trener med kamerater.

I tillegg avslører klippene at den amerikanske versjonen av Hartvig Nissens skole er Bouldin High gymnasium.

Skam over hele verden

Både Frankrike, Tyskland og Italia har sluppet sine versjoner av Skam, og det er knyttet store forventninger til den amerikanske versjonen.

I 2016 skrev The New York Times at den amerikanske versjonen vil introdusere nye karakterer, men holde seg til det originale formatet for historiefortellingen og rådføre seg med NRK.

Det er produsenten Simon Fullers selskap XIX Entertainment som har kjøpt rettighetene til å produsere «Skam Austin». Fuller er kjent for å stå bak internasjonale tv-suksesser som «Idol» og «So You Think You Can Dance». I tillegg var han manageren til popgruppen Spice Girls.