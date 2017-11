Fakta: Vanessa Baird You Are Something Else, Kunstnernes Hus, 10 november–28. januar

Sex, avføring, erigerte peniser, kroppsåpninger. Det kommer jo både urin og avføring ut av oss alle – og kroppsåpningene forblir, for de fleste av oss, sjelden uutforsket. Likevel er dette noe vi ofte fortrenger eller ser vekk fra som individ og samfunn fordi vi syns det er ekkelt, flaut eller upassende. Men Vanessa Baird ser ikke vekk.

Ingenting skjules

Likevel er det er langt fra noen pikant idyll Baird viser frem med sine 56 papirpaneler på Kunstnernes Hus. I en av tegningene ser vi en mann stikke hodet inn i stumpen på en dame. I et annet bilde spruter avføringen ut fra samme sted. Overalt ser vi interiører i uorden, spredte eiendeler og forkomne sjeler ligge sanseløse på bakken, ofte med tomme flasker ved siden av seg. Alt har med tap av kontroll å gjøre. Flere steder ser vi eventyrfigurer og skikkelser som smurfene og Svampebob fulle og kåte – uskylden er, på alle plan, tilbakelagt.

Christina Leithe Hansen

Det avkledde mennesket

Det er en mørk og kaotisk verden vi får innblikk i, men det er samtidig et portrett som søker noe sant, som ikke forsøker å skjule noe av hensyn til skam, sømmelighet eller god smak. Ved å forankre blikket i allmennmenneskelige kroppsfunksjoner og maktesløshet skapes en synsvinkel hvor også noe annet vi snur oss vekk fra kommer til syne: flyktningene i Middelhavet. Overalt dukker de opp, flytende i vannskorpen, kavende i hissige bølger, eller blanke i blikket under havoverflaten. I flere tilfeller er det imidlertid rasistiske og forvrengte bilder av afrikaneren vi ser. Det er lettere å forbigå dem når vi ser dem på denne måten, foreslår Baird. Men ved å forsterke stereotypien speiles våre vrangforestillinger, slik at vi blir oss dem bevisst og kan gjøre noe med dem.

Christina Leithe Hansen

Kunsthistorie og fare

Men hun stopper ikke der. Flere steder trer nemlig flyktningene frem fra Theodor Kittelsens velkjente Nøkken-motiv, men Nøkken blir nå bare en maske for et menneske i livsfare. Det hylende ansiktet i Munchs Skrik dukker også opp i vannmassene: et hendøende, kunsthistorisk, vræl blir til et reelt skrikende menneske. På denne måten flytter Baird blikket vårt dit vi burde se: mennesker i nød og ikke mesterverk av Munch eller Kittelsen. Bairds episke og storslagne verk berører det motsetningsfulle forholdet mellom kunsten og livet, for det er jo slik at selv når kunstnere påberoper seg edle, politiske, motiver, er effekten ofte politisk korrekt pynt. Det er ikke tilfellet her.

Fakta: FAKTA Vanessa Martha Baird (53) er utdannet på statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Royal College of Art i London og Statens Kunstakademi. Baird er særlig kjent for veggmaleriene i regjeringsbygg 6 (R6) i Oslo. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, deriblant Galleri MGM, c/o – Gerhardsen Gerner (Berlin), Galleri Wang, Tegnerforbundet og OSL Contemporary. Hun har tidligere jobbet med Verdensteateret og lager tegneserien Kebbelife sammen med Mette Hellesnes. I 2015 fikk hun Lorck Schives kunstpris ved Trondheim Kunstmuseum.

Baird imponerer

At Baird får frem menneskelig sårbarhet og falskhet er ikke noe nytt, men her gjør hun det med en myndighet og klarhet som overgår det meste. Særlig fascineres jeg av hvordan hun forener vår avvisning av kroppens funksjoner og menneskelig avmakt med vårt blikk på flyktninger i Middelhavet. Når hun i tillegg bruker ikoner fra norsk kunst til å problematisere kunstens blikk på menneskelig lidelse blir jeg mektig imponert. Ja, dette er originalt gjort og tenkt. Hun setter spørsmålstegn ved hvordan vi ser verden rundt oss, fortaper seg ikke i intellektuelle spekulasjoner, men viser oss hvor sammensatt situasjonen er direkte. Skulle jeg laget en oversikt over de viktigste kunstverkene fra 00-tallet i dag, hadde You Are Something Else vært på den listen.