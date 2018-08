Den kontroversielle radiostemmen Alex Jones og hans nettsted Infowars ble for et par dager siden kastet ut fra en rekke sosiale medier og delingsplattformer på internett. Utestengelsen har vekket kraftige reaksjoner blant hans tilhengere.

Youtube har utestengt ham for «hatprat og trakassering». Facebook for å ha brukt «dehumaniserende språk» om minoriteter og for å «glorifisere vold». Han er også utestengt fra Apples podkastprogramvare for «hatprat».