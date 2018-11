På femtitallet sto hvitkledde unge kvinner skjelvende foran dronningen og utførte en dyp neiing. For at en jente av overklassen skulle bli tatt opp i selskapslivet, måtte hun først være debutant.

«The season» var alle selskapene som fulgte, selvfølgelig med mål for øye å bli gift. Alle som har lest sin Austen eller sett sin Downton Abbey vet at det gode selskap innebar kongelig velsignelse.