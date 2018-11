Hanna Geiran tiltrer på nyåret. Hun følger etter Jørn Holme, som har vært både markant og handlekraftig. Han har ikke minst utmerket seg med kreative grep for å sikre bygninger som det ellers hadde vært umulig å redde.

Geiran har jobbet under Holm i åtte år og vet hva som kreves. Hennes utfordringer blir mange. Ikke minst blir det viktig å sikre at alt det som har et vern, også får økonomi til å overleve.