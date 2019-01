Ja da, jeg kan innrømme det med en gang. Jeg har ikke helt dekning for ingressen.

Det er uklart om Charley Case skjøt seg på dette hotellrommet i New York i 1906, eller om han bare var veldig dårlig til å pusse revolveren. Det er nemlig lite som er skrevet om verdens første standupkomiker. Det eneste vi vet er at han opptrådte på Vaudeville-show i vitsenes barndom i USA, og at han var av en heller nevrotisk karakter.