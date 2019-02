Tryglet om å få drøy historie fjernet fra Netflix-dokumentar

– Jeg trodde ikke noen ser på dokumentarer, sier festivalprodusent Andy King til TMZ. Så feil kan man ta.

I Netflix-dokumentaren om Fyre – luksusfestivalen på en karibisk øy som viste seg å være alt annet enn en luksusfestival – er King en sentral skikkelse.

Dokumentaren ble en umiddelbar suksess etter premieren i januar. Samtidig har King blitt en internettfavoritt på grunn av historien om da han forberedte seg på å gi oralsex for å få importert vann til festivaldeltagerne.

Disse 10 seriene bør du få med deg denne våren: Her er noen av seriene vi rydder kalenderen for å se

Klar til å «ta en for laget»

Dokumentaren viser hvordan festivalgründer Billy McFarlane og hans medhjelpere selger et luftslott via Instagram og sosiale medier.

Unge, rike festivaldeltagere bestiller billetter til det de tror er en eksklusiv luksusresort på en paradisøy på Bahamas. Samtidig er forberedelsene et komplett kaos og ingenting går som det skal.

King forteller at han var villig til å ofre mye for at Fyre festival skulle bli noe av. Like før festivalen skulle åpne, ble det klart at flere lastebillass med flaskevann var stoppet i tollen. McFarland ba ifølge King ham om å dra ned til tollstasjonen og «suck dick» for å løse problemet.

I’ve given FYRE FESTIVAL much of my time today but this scene TOOK ME OUT!!! #TakeOneForTheTeam pic.twitter.com/uCeiYbTrRA — Machine Gun Trellie (@GoGoGadgetDojo) January 21, 2019

– Jeg kjørte hjem, drakk litt munnskyllevann, satte meg i bilen og kjørte til andre siden av øya for å «ta en for laget», forteller King i dokumentaren.

Heldigvis for King slapp han å gjennomføre planen.

Job Interviewer:

Explain a time where you encountered a problem, and describe how you solved it.

Andy King: pic.twitter.com/tItvZKUIKv — Hadley DeQuillettes (@hadley_riann) January 27, 2019

Ville trekke intervjuet

– Som du kan se i dokumentaren, nølte jeg da de spurte, sier King til Vanity Fair.

Han forteller videre at han regnet med de uansett ikke skulle bruke anekdoten i dokumentaren, og bestemte seg for å fortelle den.

Men da kollegene hans fikk vite hva King hadde sagt foran kamera, anbefalte de ham å trekke seg. King forteller til musikkmagasinet NME at han «tryglet» filmprodusentene om å fjerne intervjuet.

Just when you thought the Fyre memes were done... pic.twitter.com/pQFFrq9M6k — Anthony Borthwick (@dirtypawsNJ) January 28, 2019

– Jeg gikk til produsentene og sa: Jeg snakket akkurat med advokatene mine. De sa «Andy, du må trekke deg. Du kan ikke være i dokumentaren», sier King.

Men regissøren hadde allerede bestemt seg:

– Nei, Andy, du skjønner ikke. Uten den scenen er det ikke en dokumentar, skal filmprodusenten ha svart.

Netflix

TV-kjendis

Etter at filmen ble sluppet på Netflix tidligere i år, har historien til Andy King blitt en hit. Nå står TV-tilbudene i kø.

King sier til NME at livet hans har endret seg dramatisk på grunn av dokumentaren, og at han nå er glad for at den lille anekdoten om vannflaskene ikke ble fjernet.

The best Andy King, Evian related memes from Fyre Fest. #fyrefraud pic.twitter.com/jJVXNWF6UT — Anthony Borthwick (@dirtypawsNJ) January 24, 2019

– Jeg ville nok ikke vært her i dag hvis den hadde blitt tatt ut. Jeg er helt i sjokk over at jeg kan ha blitt en helt i sosiale medier på grunn av en sånn situasjon, sier King.

Han forteller at han nå skal være med i nok en film, og at han har fått flere tilbud om ulike TV-opptredener.

Netflix

Flere dokumentarer

Fyre-festivalen ble lansert høsten 2016 via sosiale medier som et stunt for å promotere appen Fyre. I sosiale medier kunne man også følge med «live» når det viste seg at hele arrangementet ble avlyst og alt deltagerne hadde blitt lovet, var løgn.

Mange av de involverte har fortsatt ikke fått betalt for arbeidet, og i 2017 ble arrangørene saksøkt av skuffede festivalgjester for 100 millioner dollar. Festivalsjef Billy McFarland ble senere dømt til fengsel i seks år for svindel.

Både Netflix og den amerikanske strømmetjenesten Hulu har laget dokumentarer om festivalen.